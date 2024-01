Sono tanti i film in arrivo nel 2024, ma soprattutto tanti i sequel: il cinema fatica a reinventarsi?

Quali sono le uscite cinematografiche più attese quest’anno? Con lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, molte uscite di blockbuster sono state rinviate. Di conseguenza, il 2024 non sarà l’anno di maggior successo in termini di nuove creazioni.

Elvis Presley visto dall'ex moglie Priscilla: questo film, diretto da Sofia Coppola, è uno dei film più attesi del 2024, ma sta già facendo polemiche, perché rischia di danneggiare l'immagine del Re.

“Questo è il film che la figlia di Elvis non approvava. Non la vedeva positivamente, perché rischiava di offuscare l'immagine di suo padre“, sottolinea Frédéric Seront, giornalista del Ciné Télé Revue. “Non le è stato permesso di farloIl rilascio è ancora previsto per questa settimana.

Nel 2024 ci sono poche novità, ma seguiti, tanti seguiti: il ritorno degli eroi Pixar in Viceversa, o anche il supereroe pazzo di Deadpool, o un derivato de Il Re Leone dedicato a Mufasa, o ancora un sequel di Il Joker, con Lady Gaga. Il cinema ha difficoltà a rinnovarsi?