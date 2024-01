La presentatrice della BBC che ha aperto il telegiornale con il dito medio ride dell'errore di Capodanno | anormale

Il 6 dicembre, l'emittente Maryam Moshiri ha sorpreso i telespettatori britannici e internazionali della BBC puntando il dito in diretta all'apertura del suo programma di notizie, BBC News Now. Dopo aver suscitato scalpore sui social network, dove questa clip è stata vista milioni di volte, la giornalista 46enne si è affrettata a scusarsi per questo gesto, che era solo uno “stupido scherzo rivolto ad alcuni colleghi”.

Pochi giorni dopo sono state pubblicate le immagini dell'intera serie, dove vediamo Maryam Moshiri imitare con le dita il conto alla rovescia che precede la sua messa in onda. Il numero 1 è il famoso dito medio che gli spettatori hanno potuto individuare in diretta TV. È diventato popolare e ha fornito a molti britannici idee per la notte di Capodanno, come un DJ che ha utilizzato il video per fare il conto alla rovescia fino a mezzanotte durante un concerto a Manchester.