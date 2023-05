Sono state le acque dei mari a cacciare i vichinghi dalla Groenlandia

Torniamo alla partenza dei Vichinghi dalla Groenlandia: sarebbero fuggiti non per il freddo, ma per l’improvviso innalzamento del livello del mare.

Mathilde Fontez, caporedattore della rivista scientifica ad Epsilonci parla oggi dei Vichinghi: sappiamo che abitarono la Groenlandia dal X al XV secolo, ma i motivi della loro partenza rimangono un mistero. franceinfo: I ricercatori concludono che i vichinghi potrebbero essere fuggiti dalla Groenlandia a causa dell’innalzamento del livello del mare? Matilde Fontes: Sì, vengono fornite molte ragioni per spiegare la scomparsa dei vichinghi: disordini sociali, turbolenze economiche. Soprattutto l’arrivo della piccola era glaciale (tra l’inizio del XIV secolo e la fine del XIX secolo), Questo cambierebbe il clima – Si dice spesso che la Groenlandia fosse verde, prima che fosse ricoperta di ghiaccio. Quindi forse è tutto più o meno vero, ma studiando attentamente il comportamento dei ghiacciai della Groenlandia in questo periodo, con delle simulazioni, i ricercatori di Harvard hanno trovato la motivazione. Sì, è un innalzamento del livello del mare: un innalzamento locale dell’acqua di oltre 3 metri sarebbe responsabile dell’esodo dei vichinghi. Raffreddamento P.Piccola era glaciale Ha creato quest’acqua che sale? Sì, è controintuitivo, siamo abituati all’aumento, al raffreddamento e all’abbassamento della temperatura della superficie del mare. Ma questo è ciò che hanno mostrato i ricercatori. I ghiacciai, in particolare i ghiacciai della Groenlandia meridionale, sono cresciuti e hanno causato il cedimento del terreno. L’importantissima calotta glaciale è stata anche influenzata, per gravità, dal livello dell’acqua, e ha creato questa altezza, su una distanza di oltre 2.000 chilometri. I ricercatori stimano che la costa si sia ritirata di diverse centinaia di metri. Tra il 1000 e il 1450 le colonie vichinghe persero 200 chilometri quadrati di terra. Forse questa è stata una grossa goccia per questa comunità: le inondazioni li avevano portati al punto di non ritorno. READ Università: Corsi di Salute Mentale offerti agli studenti! Perché questo fenomeno è stato ignorato fino ad allora? La maggior parte degli studi sulla scomparsa dei Vichinghi si è basata su dati archeologici, lasciando spazio a molte interpretazioni. Inoltre, alcuni sostengono questo innalzamento del livello del mare: ad esempio, gli archeologi hanno trovato rovine sommerse, tracce dei tentativi vichinghi di adattare l’agricoltura alla perdita delle loro terre. A fare la differenza è soprattutto il modello utilizzato dai ricercatori: nessuno aveva mai analizzato l’evoluzione dei ghiacciai e la geofisica dei luoghi con questo livello di dettaglio.

