Il segreto per aumentare la forza muscolare e le dimensioni in meno tempo

Per tutta la vita abbiamo creduto che l’unico modo per aumentare la forza e le dimensioni dei nostri muscoli fosse sollevare pesi. Tuttavia, uno studio della Edith Cowan University (USA) ha dimostrato che esiste un tipo di contrazione muscolare più efficace e che comporta (attenzione!) l’abbassamento dei pesi.

Lo studio recentemente pubblicato in Giornale europeo di fisiologia applicata, ha esaminato tre gruppi di persone che hanno eseguito diversi esercizi con i manubri due volte a settimana per cinque settimane. Il primo gruppo ha eseguito contrazioni muscolari eccentriche (abbassamento del peso). Il secondo gruppo ha eseguito contrazioni muscolari concentriche (sollevamento del peso), mentre il terzo gruppo ha eseguito contrazioni muscolari concentriche ed eccentriche (alternando tra sollevamento e abbassamento del peso).

Una volta misurati i risultati, gli scienziati hanno scoperto che coloro che hanno solo abbassato il peso hanno visto gli stessi miglioramenti di coloro che hanno sollevato e abbassato il peso, anche se hanno ottenuto la metà delle ripetizioni. Tutti e tre i gruppi hanno sperimentato un miglioramento della forza focalizzata, ma questo è stato l’unico miglioramento solo per il gruppo concentrico. Anche i gruppi solo eccentrici e concentrici hanno sperimentato miglioramenti significativi nella forza isometrica (statica) ed eccentrica.

La chiave: contrazioni muscolari eccentriche

« Sappiamo già che una contrazione muscolare eccentrica al giorno può aumentare il tono muscolare se eseguita cinque giorni alla settimana, anche se dura solo tre secondi al giorno. Tuttavia, la contrazione muscolare concentrica (sollevamento pesi) o isometrica (sostegno del peso) non fornisce tale effetto.ha detto Ken Nosaka, uno degli autori della ricerca.

Lo studio, che ha coinvolto ricercatori dell’Università di Londrina (Brasile) e delle Università di Niigata e Nishi Kyushu (Giappone), ha dimostrato che è più efficace concentrarsi sulle contrazioni muscolari estranee, perché “ Le contrazioni muscolari concentriche hanno contribuito in minima parte agli effetti dell’allenamento«.

Questo esercizio ti consente di dedicare meno tempo all’esercizio in modo più efficace.

« Comprendere i vantaggi di questo esercizio può consentire alle persone di trascorrere il proprio tempo esercitandosi in modo più efficace. Considerando la mancanza di esercizi quotidiani necessari per ottenere risultati, le persone non hanno nemmeno bisogno di andare in palestra in quanto possono incorporare questi esercizi nella loro routine quotidiana.disse il ricercatore.