‘Sono stata stupida’: Halle Berry avrebbe potuto rispondere a Keanu Reeves e rimpiangere quel giorno

Sapevi che Halle Berry avrebbe potuto recitare insieme a Keanu Reeves molti anni prima di John Wick Parabellum? Ma quando si è presentata l’occasione, l’attrice ha rifiutato!

Nel 2019, Halle Berry ha interpretato Keanu Reeves per la prima volta in John Wick Parabellum, il terzo capitolo di un’epopea per cui aveva un desiderio molto personale. Ma sapevate che le due star di Hollywood avrebbero potuto lavorare insieme venticinque anni fa?

Mentre promuoveva John Wick Parabellum, Halle Berry ha già svelato che avrebbe potuto essere la compagna di Keanu Reeves nel lungometraggio Speed ​​di Jan de Bont. Ma l’attrice ha rifiutato il ruolo, una scelta di cui oggi si rammarica profondamente.

“Mi è stato offerto di giocare per Speed ​​​​prima Sandra Bullock. Sono stato stupido, quindi ho detto di no. Ma in mia difesa, ho letto una versione del copione in cui l’autobus non ha mai lasciato il parcheggio.Halle Berry dice, ridendo, come per scusarsi, al micro d’intrattenimento stasera. “Sono stato coinvolto nel progetto prima di Keanu e Sandra. Mi hanno offerto la versione parcheggio”.

“Leggendo la sceneggiatura, mi sono detto: no, no, no, no, no”.L’attrice continua. Poi, quando ho visto il film… Halle Berry non ha finito la sua frase e ha lanciato silenziosamente un ululato di rabbia che non ha lasciato dubbi: si rammarica profondamente di non averla interpretata in uno dei film d’azione più iconici degli anni ’90.

Sintassi falsa: incidenti mortali ed errori in “velocità”