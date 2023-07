L’amato franchise cult di fantascienza può essere visto nella sua interezza su Disney+

Approfitta di questi primi giorni di vacanza per rivedere Pianeta delle scimmieuno dei franchise di maggior incasso nella storia del cinema di fantascienza, sulla piattaforma Disney+. Basato sul romanzo dello scrittore francese Pierre Boulle, Pianeta delle scimmie Segue il capitano George Taylor (interpretato brillantemente da Charlton Heston nell’epopea degli anni ’60 -’70), un astronauta che si schianta con i suoi due luogotenenti, John Landon e Thomas Dodge, su un pianeta sconosciuto. Se all’inizio il capitano pensava di aver raggiunto il pianeta stellare di Bellatrix, alla fine scopre che sulla Terra sono abitati da uomini di Neanderthal e scimmie altamente sviluppate. Catturato da quest’ultimo, George Taylor scopre che le scimmie dominano il pianeta e hanno ridotto in schiavitù i Neanderthal. L’enorme successo commerciale e di critica del lungometraggio uscito nel 1968 ha portato a un sequel: Il segreto del pianeta delle scimmieE Fuga dal pianeta delle scimmieE Invasione del pianeta delle scimmieE La battaglia per il pianeta delle scimmie Più un remake del 2001 di Tim Burton.

Continuando sotto questo annuncio

Pianeta delle scimmie : una seconda serie di film che ha ottenuto un grande successo

pochi anni dopo Pianeta delle scimmie Scritto da Tim Burton, gli sceneggiatori Rick Jaffa e Amanda Silver si sono imbarcati in una sceneggiatura per un “remake” del franchise, che sarà diretto da James Franco e Andy Serkis. uscito nel 2011, Le origini del pianeta delle scimmie Segue Will Rodman, un uomo che da anni conduce esperimenti scientifici sugli scimpanzé per sviluppare una cura per il morbo di Alzheimer. Quando una donna viene uccisa, lo scienziato raccoglie suo figlio e lo chiama Cesare. Otto anni dopo, Will si rende conto che l’animale è diverso dalle sue controparti. Rinchiuso in manicomio, Cesare assiste pazientemente alla ribellione dei suoi coetanei. Il film è stato un successo di critica e commerciale, generando altre due parti, Il pianeta delle scimmie: resa dei conti et al Il pianeta delle scimmie: sovranitàDisponibile anche su Disney+.

Pianeta delle scimmie : Un nuovo film previsto per il 2024

Con l’acquisizione di Twentieth Century Fox, la Disney ha ereditato diversi franchise cinematografici tra cui Pianeta delle scimmie. Più di cinque anni dopo l’ultima puntata, i credenti nella saga americana avranno l’opportunità di scoprire la nuova opera, Regno del pianeta delle scimmieA volte nel 2024. Diretto da Wes Paul (noto per la regia di film il labirinto), il film dipenderà dalla presenza degli attori Owen Teague (NCIS: Los Angeles), Pietro Macon (Orville) e Freya Allan et al (il mago). Secondo i media giornalista hollywoodianola nuova opera di Pianeta delle scimmie Si concentrerà sulla rivalità tra una scimmia”.Uno che inizia a schiavizzare altri gruppi per trovare tecnologie umane, mentre un altro, che ha visto il suo clan preso il sopravvento, intraprende un viaggio per riconquistare la libertà.“.

Continuando sotto questo annuncio

Articolo scritto in collaborazione con 6Medias