La verità sull’eredità di Jean-Pierre Pernod: “È pazzesco creare una vita così per le persone”

Non c’è fumo senza fuoco, te lo diranno tutti. Così, quando si è sparsa la voce che Lou Bernout, figlia di Jean-Pierre Pernot, il famoso presentatore della serie 13 Hours di TF1 morto di cancro nel marzo 2022, avesse ereditato lo straordinario jackpot, sono in molti a credere che sia vero senza nemmeno verificare le informazioni. . Il suo valore è di circa 75 milioni di euro, una collezione di auto prestigiose e diverse ville nel sud della Francia e intorno a Parigi. Ciò che sconvolge seriamente la ragazza.

Su Instagram, nella storia, ha voluto mettere le cose a posto e presentare la sua verità. “O mio padre mi ha nascosto molti milioni, ma no. So che mio padre si guadagnava da vivere abbastanza bene, ma ehi, 75 milioni sono tanti, quindi no!come dici.

In termini di auto di lusso, è anche un no. “Avevamo l’auto aziendale TF1 e un’auto senza patente […]. Non mi lamenterò di avere un’auto senza patente, va bene, ma all’improvviso no, non abbiamo un mucchio di macchine…”

Per quanto riguarda le case di Farr ed Evelyn, è anche un no. “È pazzesco inventare una vita del genere per le persone ed essere convinto di quello che dici! È pazzesco, è pazzesco, non ci posso credere!” concludi.

