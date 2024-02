Sono rimasto molto sorpreso da uno dei migliori giochi gratuiti del momento! Con l'aggiornamento 2.0, Honkai Star Rail è stato completamente rinnovato

Mettiti comodoAstrale espresso Per un viaggio a Penaconia Per scoprire il mondo dei sogni che ci offre HoYovere Sor Honkai Star Reel.

Pinnacone, Mondo dei Sogni

Un luogo sotto il controllo della famiglia a cui appartengono Robin et al DomenicaLa penaconia ti permette di fuggire dalla realtà tornando nel mondo dei sogni grazie alla Fontana dei Sogni. Nel nostro caso, lo èHotel delle fantasticherie La nostra avventura inizia dopo l'invito dei Sans Noms a… Festival del Diapason. Abbastanza per potermi riposare un po' dopo tutto quello che è successo Lufu Di Xianzhou. Bene, questo è il piano, ma questo posto non è in realtà il paradiso che molte persone pensano che sia. Se nella prima mezz'ora apprezziamo la scoperta dell'ora d'oro, che fornisce un nuovo ambiente, la storia ci riporta rapidamente alla realtà.

In realtà, Il contrasto tra ciò che appare nel mondo dei sogni e ciò che apprendiamo nella storia ci fa desiderare di sapere cosa sta succedendo in questo mondo a due facce. Nient'altro che La parte che abbiamo potuto scoprire in questo aggiornamento 2.0 ha saputo suscitare il mio interesse presentando un aspetto divertente e divertente con molte attività e minigiochi seguiti da un brutale ritorno alla realtà misto alla tristezza, tragedia e oscurità che viviamo Attraverso. Non aspettartelo particolarmente a prima vista. Riferimento speciale al rapporto tra lucciola et al pioniere È importante evidenziare questo cambiamento. Ovviamente lo abbiamo anche noi Scintilla, avventurina O cigno nero Chi è presente e i suoi ruoli ti metteranno dubbi nella mente.

Un aggiornamento che offre ottimi contenuti e aggiunte

Mentre cammini per Dreamland, vedrai che questo posto è solo un'enorme città dove le persone si divertono. Lì troverai personaggi classici, ma anche cose più speciali come gelati volanti, segni che ti perseguiteranno, Crono, la mascotte di Revopolis. Quest'ultimo potrà aiutarvi ad uscire da situazioni difficili grazie Il potere del pendolo che ti permette di cambiare le emozioni che provi A cura degli abitanti di Benaconi. Lo troverai anche nei minigiochi in cui dovrai effettuare passaggi per raccogliere ingranaggi e riparare gli orologi. Inoltre, c'è la possibilità di giocare a flipper con bolle entrando nelle cabine per raggiungere luoghi specifici o addiritturaGioca nei panni di Hanu nei livelli stealth Molto bello da fare.

Ma il mondo dei sogni riserva molte sorprese con enigmi da completare per far apparire le cose davanti a te, usando la fontana di bolle per camminare sulle pareti così come sul soffitto o persino nell'occhio del sogno, che cambia il punto di vista del sogno. L'ambiente circostante crea un corridoio inesistente. Dopo aver testato più volte ogni minigioco o le meccaniche di Penacony, apprezziamo il fatto che siano più interessanti di quelle dei mondi precedenti. Un altro elemento aggiunto che adoriamo è La forchetta nel piatto che ti permetterà di trovare i tuoi diversi compiti secondo un programma Per facilitare l'orientamento. Ciò rende difficile dimenticare le missioni secondarie.

Finalmente, Mi è davvero piaciuta la prima parte di questa avventura in Penacony e non vedo l'ora di vedere di più per vedere dove ci porterà la ricerca della verità Pur continuando a completare molte sfide, si spera che alcune di esse saranno più difficili. E tu, cosa ne pensi del contenuto di questo aggiornamento 2.0?

NB: Non abbiamo preso in considerazione i personaggi rilasciati in questo aggiornamento per questa recensione per il semplice motivo che Sparkle non è ancora disponibile quindi preferiamo tornare sull'argomento in seguito.

