Piccole novità interessanti da sapere a novembre

Google Play per smartphone e tablet Android viene aggiornato a novembre con alcuni piccoli miglioramenti, come i download tramite il Play Store. Google ha rilasciato un riepilogo delle sue modifiche al sistema.

Ogni mese Google pubblica Riepilogo aggiornamento Da app google un tu Play Store. Un’occasione per correggere i bug, ma anche per migliorare i servizi di Google, come accade questo mese. Nel programma: accesso al selettore di immaginiAndroid 13 Nelle versioni precedenti del sistema operativo, era un po’ più recente per i bambini con il controllo genitori o addirittura miglioramenti dal Play Store.

Il Play Store è appena migliorato rispetto a prima

Google ha annunciato l’aggiunta di nuove funzionalità Per aiutarti a scoprire le app e i giochi che ami ‘, senza rivelare di più. Soprattutto quello L’interfaccia dell’App Store è stata rivista alcuni mesi fa.

Il Play Store beneficia anche di miglioramenti a gioca per proteggere (per proteggere i dispositivi) nonché ” Numerosi miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug e miglioramenti di sicurezza, stabilità e accessibilità Infine, e questa è una buona notizia, il download e l’installazione di app dovrebbero essere più veloci e affidabili.

Miglioramenti di Google Play novembre 2022

Oltre al Play Store, anche altre funzioni dei servizi Google beneficiano dei miglioramenti. Questo è il caso in Gestione contabile : Finora, gli utenti supervisionati (ad esempio, tramite controllo civile) Non possibile Cambia l’ora dello smartphone. Ora possono farlo, ma a patto che non ci sia un limite di tempo attivato. Sfortunatamente, i tuoi piccoli non saranno in grado di imbrogliare (per loro).

Un’altra buona notizia è il nuovo strumento di acquisizione delle foto che si estende agli smartphone con Android 4.4. Questa è una funzione disponibile in alcune app che devono accedere a foto e video dal tuo dispositivo. Quindi è particolarmente pratico per le applicazioni di messaggistica istantanea.

Inoltre, portafoglio di google vede l’API aggiornata” Consente di collegare la posizione particolare ad altre schermate di Google Wallet D’altra parte, i commercianti potranno creare e personalizzare dinamicamente un pulsante GPay.Gli aggiornamenti di Android possono mancare ad alcuni utenti e Google sembra esserne consapevole. Esperienza di formazione dell’utente per questi cambiamenti.

