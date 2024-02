Quali sono le migliori soundbar? Ecco la nostra guida alla scelta e all'acquisto

IL barra del suono, un accessorio spesso trascurato nonostante le prestazioni dei moderni televisori, è essenziale per un'esperienza audio ottimale. Di fronte alla sfida dello spazio limitato per gli altoparlanti integrati, anche i migliori televisori non sono in grado di fornire un suono di alta qualità. È qui che entra in gioco l'amplificatore. Solitamente posizionato sotto lo schermo, fornisce una qualità del suono eccezionale, creando un'atmosfera coinvolgente. Dai modelli compatti alle opzioni dotate di assistente vocale, la scelta è ampia. La nostra guida presenta quattro altoparlanti, così potrai sederti, alzare il volume e goderti i tuoi film con un suono di qualità cinematografica!

Le nostre 4 migliori registrazioni audio

Miglior rapporto qualità/prezzo: Sony HTS400

IL Il figlio di Barry, Sony HT-S400 Fornisce un'immersione completa nel mondo del suono grazie a Dolby Digital e S-Force PRO Front Surround di alta qualità, offrendo un'esperienza audio omnidirezionale. Gli altoparlanti adottano una struttura rettangolare bilanciata a X, progettata attentamente per migliorare la qualità del suono riducendo al contempo la distorsione, garantendo un'esperienza audio ricca e profonda. Con un potente subwoofer wireless con diaframma da 160 mm e una potenza di 330 W, questo altoparlante garantisce un suono potente e coinvolgente. La facilità d'uso è garantita anche dal telecomando intuitivo ed ergonomico, nonché dal display OLED che visualizza informazioni essenziali come sorgente di ingresso, livello del volume e impostazioni audio, fornendo un'esperienza utente completa e confortevole.

Prezzo più basso: altoparlanti Bose

Diffusori Bose © Amazon

A'Altoparlante TV BoseProgettato per migliorare l'esperienza audio del tuo TV, è semplice da usare e facile da installare. Questa piccola soundbar offre dialoghi eccezionalmente chiari, migliorando la qualità del suono della tua TV. Dotato di due driver angolati che forniscono un suono abbondante e naturale, creando un'esperienza di ascolto realistica e ancorata nello spazio. Questo altoparlante è appositamente progettato per riprodurre perfettamente suoni e pronuncia e garantisce dialoghi notevolmente migliorati. Inoltre, grazie alla connettività Bluetooth, ti consente anche di riprodurre in streaming la tua musica e i tuoi podcast preferiti in modalità wireless con facilità.

Opzione 1: altoparlanti Sennheiser AMBEO

Altoparlanti Sennheiser AMBEO © Amazon

IL Altoparlanti Ambeo, leader nella virtualizzazione audio, rivoluziona l'esperienza audio trasformando ogni stanza in un teatro immersivo. Emulando un sistema home theater 7.1.4 completo, cattura le proprietà acustiche dell'ambiente per creare un'esperienza 3D accattivante. Dotato di 7 altoparlanti e due subwoofer integrati da 4 pollici, offre una fedeltà audio eccezionale con medi chiari e bassi dinamici. Per bassi più profondi è possibile collegare un subwoofer aggiuntivo, come l'AMBEO Sub. Viene offerta anche la versatilità con il supporto di diversi codec, consentendo la connettività tramite Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify, Tidal Connect e Chromecast integrato, fornendo un'esperienza musicale e di streaming senza precedenti.

Il più elegante: JBL SoundBar 2.0

Nessuna JBL SoundBar 2.0 © Amazon

Trasforma il tuo salotto in una sala cinema coinvolgente con Altoparlanti JBL Sistema SoundBar 2.0 all-in-one, alimentato dal realistico suono surround JBL per un'esperienza visiva unica e straordinaria. Immergiti nei tuoi film e nelle tue serie preferite con bassi profondi e ricchi, sia che tu stia guardando un film accattivante o ascoltando musica in streaming. L'esperienza cinematografica è a portata di mano con lo streaming wireless Dolby Digital e Bluetooth integrato, che fornisce accesso diretto a un mondo di intrattenimento comodamente dal tuo divano. Oltre alle sue eccezionali prestazioni audio, la JBL SoundBar 2.0 presenta un design elegante e compatto che si fonde armoniosamente nel tuo soggiorno, senza ingombrare il tuo spazio abitativo.

Che dimensioni di altoparlanti preferisci?

Presenta un design sottile e sofisticato ed è spesso accompagnato da un subwoofer wireless per un'esperienza audio coinvolgente. Alcuni modelli includono anche un subwoofer, offrendo una soluzione compatta per ottimizzare lo spazio del soggiorno. Le dimensioni di questi dispositivi vanno generalmente dai 30 ai 150 cm, con dimensioni a misura di TV che migliorano notevolmente l'esperienza audiovisiva. Per schermi da 42 a 55 pollici si consigliano altoparlanti da 95 a 115 cm, mentre per un televisore da 55 a 65 pollici sono più adatti altoparlanti da 125 cm. I televisori da 70 pollici o più sfruttano appieno la soundbar da 150 cm, garantendo un'esperienza audio ottimale.

Quale potenza scegliere per i tuoi altoparlanti?

Elementi essenziali per un'esperienza audio ottimale, offrono una gamma di potenze da 90 W a 500 W, con marchi famosi come Sonos e Bose che offrono modelli di fascia alta. La scelta della potenza dipende in gran parte dalle dimensioni della stanza in cui verrà installato l'amplificatore. Per una stanza da 10 a 15 metri quadrati si consiglia una potenza da 90 a 120 W, garantendo una qualità del suono che si adatta allo spazio limitato. Per un soggiorno più spazioso, da 20 a 40 metri quadrati, è opportuno scegliere altoparlanti che forniscano tra 120 e 300 Watt di potenza. D'altro canto, per ambienti più grandi di 40 metri quadrati, un'esperienza sonora ottimale si ottiene con una soundbar che eroga tra 300 e 500 watt, anche se il controllo del volume rimane necessario per evitare qualsiasi disturbo ai vicini.

Con o senza subwoofer?

Un altoparlante che produce principalmente medi e alti spesso si ritrova privo di bassi, creando un'esperienza audio incompleta. Per rimediare a questo inconveniente, è essenziale l'uso di un subwoofer separato, che fornisce toni bassi e una maggiore immersione sonora, soprattutto quando si guardano film d'azione. Tuttavia, è importante notare che i subwoofer richiedono un driver ad alto volume per essere operativi, il che spesso li rende più imponenti rispetto al resto del sistema audio. Quando queste scatole sono compatibili con Wi-Fi o Bluetooth, possono essere posizionate in modo flessibile all'interno di una stanza. Alcune impostazioni consentono di aggiungere ulteriori altoparlanti esterni per accompagnare il subwoofer e intensificare l'effetto surround. Per ottimizzare lo spazio e sfruttare al tempo stesso i bassi potenti, si consiglia di scegliere un altoparlante che includa un subwoofer.