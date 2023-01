‘Vergogna’: il discorso di Evan Peters ai Golden Globe Awards per ‘Dahmer’ Don’t Pass | persone

Evan Peters ha vinto il suo primo Golden Globe Award per il suo ruolo di serial killer in Monster: The Jeffrey Dahmer Story. La ricompensa non soddisfa Shirley Hughes, la madre della vittima del famoso killer. Alla domanda di TMZ, la madre di Tony Hughes era furiosa per il fallimento dell’attore nel riconoscere le vittime e le loro famiglie, che “continuano a soffrire di questi crimini”, durante il suo discorso di accettazione. “È un peccato che le persone possano possedere la nostra tragedia e fare soldi. Le vittime non hanno visto un centesimo. Proviamo questi sentimenti ogni giorno”, ha detto.