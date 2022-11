Carlo III sacrificherà a Natale tre tradizioni “antiche” tanto care a Elisabetta II

persone e re

Un esperto reale annuncia i cambiamenti prima delle vacanze.

Il foie gras era solo un antipasto. Di recente è stato annunciato che Carlo III aveva deciso di bandire dalle residenze reali la specialità francese tanto apprezzata da Elisabetta II. E questo non è l’unico cambiamento annunciato da Windsor e Buckingham Palace.

meno formale

L’ex Principe di Galles, desideroso di lasciare un segno nonostante il suo ultimo regno, cambierà il modo in cui la sua famiglia trascorre il Natale. Non ci sarebbero state tre tradizioni in vigore durante il regno di Sua Maestà. Secondo l’ex esperta reale della BBC Jenny Bond, il monarca ha insistito sull’umore “meno ostruttivo” et al “meno formale” all’interno dell’azienda questo inverno. Carlo III porrà fine anche a un rituale sul quale giudicherà con franchezza. morto “ : Kate, William e gli altri non saranno tenuti a guardare il discorso di Natale in anticipo, cosa su cui Elisabetta II ha insistito. Infine, il marito di Camilla, Parker Bowles, vuole ignorare i soliti inchini che gli altri membri della famiglia reale devono fare davanti al re. Un modo per aggiornare in modo flessibile le leggi sulla proprietà.