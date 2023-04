‘Sono indeciso tra il biglietto del concerto o il pagamento dell’affitto’: i fan protestano per i prezzi eccessivi per andare a vederlo a Parigi

Doppia delusione per i tifosi belgi di Usher. L’artista non si esibirà in Belgio come parte del suo tour, ma non è tutto. Questa pubblicità ha lasciato rapidamente i fan delusi dai prezzi offerti per questi concerti.

Usher Raymond IV, il suo vero nome, si esibirà senza precedenti dopo la sua residenza a Las Vegas e 50 date che hanno deliziato il pubblico oltre Atlantico. Quattro le date annunciate a settembre, un evento unico in Europa i cui biglietti saranno in vendita dal 21 aprile. Se è probabile che se ne vadano in fretta, non è a nessun prezzo! Infatti, per poter notare l’interprete di “Sì!” E direttamente “U Remind Me”, sarà necessario mettere mano al portafoglio. € 100,50 per la Classe 3, € 133,50 per la Classe 2 e € 221,50 per la Classe 1. Per essere nella fossa permanente devi pagare € 331,50 per ogni spot e fino a € 419,50 per Gold e € 442,50 per Diamond. Questo è tutto. Questi prezzi esorbitanti sui social media hanno fatto arrabbiare alcuni fan dell’artista. “Quando inizi a esitare tra l’acquisto di un biglietto per il concerto o il pagamento dell’affitto…dice un utente. “Un buco che costa quasi un viaggio andata e ritorno Parigi/New York, cosa ci stai facendo, Usher?”scrive un fan. Nel 2011 sono andato a trovarlo per 50 euro.possiamo rileggere. La prevendita è prevista per il 20 aprile su Ticketmaster e Live Nation prima della vendita generale il 21 aprile.