Il caso Pierre Balmed: una foto dell’attore è stata svelata due mesi dopo il suo terribile incidente

Poco più di due mesi dopo il terribile incidente stradale di Pierre Palmed, Paris Match ha rivelato una foto dell’attore scattata all’ospedale Paul Bros di Villejuif, a sud di Parigi. Il Journal ci dice che non è legalmente autorizzato a lasciare la struttura. Nella foto lo vediamo circondato da due guardie del corpo nei giardini accanto all’edificio.

Paris Match ha rivelato un’altra scoperta nella sua edizione di questo giovedì: il Paul Bros Hospital sarà quindi la terza istituzione che Pierre Palmed visiterà dal suo incidente.

L’attore ha ora accesso a un telefono cellulare, come ci informa la rivista francese, e scoprirà cosa dicono di lui i media, guardando la TV o leggendo i giornali.

Pierre Palmede, il comico diventato raro comico

Ricordiamo che il 10 febbraio 2023 Pierre Palmed, positivo alla cocaina, è stato coinvolto in un incidente stradale vicino a casa sua a Seine-et-Marne. Nella collisione, una donna incinta ha perso il suo bambino mentre un bambino di 6 anni ha riportato gravi ferite al viso. Un terzo è stato ferito ai piedi, alle ginocchia e alle spalle. È ancora in ospedale.

In seguito a questo incidente, Pierre Palmede è stato processato per “lesioni involontarie e omicidio” e posto sotto controllo giudiziario in un ospedale dove continua a ricevere cure.

La famiglia delle vittime dell’incidente di Pierre Balmad si è ribellata: “Stare in ospedale è per lui un albergo a cinque stelle”