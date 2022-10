Solt annuncia la fine del suo tour e denuncia il suo “ex entourage”.

Due anni fa, l’attrice Yesolt ha annunciato sui social media che stava per lanciare il suo tour. “Il teatro è la linfa vitale del mio progetto e so che la musica vincerà sempre, andrà in giro per la Francia per condividere un momento unico”, ha scritto sul social network dell’uccello azzurro.

Tuttavia, il cantante corpo Domenica 23 ottobre, ha annunciato che avrebbe terminato il suo tour a causa della sua salute e di coloro che le avevano fatto del male. “Ho concluso il mio tour, perché la mia salute non mi permetteva più di onorare i concerti, ma a causa del mio vecchio entourage ho deciso di terminare il mio tour, perché non potevo più continuarlo psicologicamente rovinato. Non volevo più continuare a girare e/o lanciare progetti con i miei ex partner, spingermi sempre al limite e mettere a repentaglio la mia carriera, salute e reputazione. Durante lo sviluppo dei miei progetti, ho adorato una rabbia furiosa ed energica” Scrissi.

Poche ore dopo, vuole ancora trasmettere delle buone notizie ai suoi fan. “Torno dagli Stati Uniti, in una nuova modalità di respirazione. Los Angeles corrisponde molto bene alla mia mentalità. Incontro nuove persone e la maggior parte apprezza il mio status di artista, imprenditore, regista, art director e produttore, per loro è importante essere liberi ed essere versatili.Scrissi. Sembra quindi che l’artista, che ora vive a Bruxelles, sia sulla strada giusta per creare un nuovo progetto oltre Atlantico.

