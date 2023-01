L’Athénée Royal Verdi di Verviers ha rilasciato i bambini in anticipo a causa della neve, “volevamo rassicurare i genitori”

La scuola ha interrotto le lezioni in anticipo a causa della neve. -NL

Lo scorso venerdì la neve ha continuato a cadere a grossi fiocchi, il che preoccupa più di un genitore. Infatti, l’Athénée Royal Verdi, a Stembert, ha rilasciato prima gli studenti a causa della neve. “Avevamo genitori che hanno iniziato a chiamare, che erano preoccupati per i loro figli”, spiega Morgan Henrott, preside della scuola. “È stata dichiarata la paralisi stradale e volevano che i loro figli riprendessero i trasporti pubblici prima che smettessero di guidare”.

Dopo aver osservato la calma intorno alle 14, la scuola ha deciso di rilasciare gli studenti. Lo abbiamo fatto caso per caso, lasciando partire chi poteva rientrare con l’autobus e tenendo conto di chi non poteva tornare a casa con i propri mezzi. Tutti i genitori sono stati avvisati. Ovviamente si tratta di circostanze eccezionali”.

Tuttavia, alcuni non hanno compreso questa decisione: “Abbiamo ricevuto un sms che ci avvertiva che i nostri figli sarebbero stati rilasciati prima a causa delle circostanze”, spiega una fonte anonima. Ma questo può sollevare domande: chi decide chi rimane nello studio? C’è anche il tema della responsabilità in caso di incidente stradale durante il rilascio degli studenti. Penso che dia una cattiva immagine agli insegnanti, ancora una volta. Rimette il caos in cima al caos già esistente sulle strade. »