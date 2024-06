Cultura delle notizie Per Christopher Nolan, questo film è l’unica terza parte buona… non è né Il Signore degli Anelli né Star Wars

In un’intervista pubblicata nel libro Nolan Variations, il regista Christopher Nolan ha citato quella che considerava la terza parte migliore. Il terzo film fa parte di una saga cult, ma non è quella a cui potresti pensare.

Non esiste una terza parte di successo

Christopher Nolan è uno di quei cinefili che credono che non esista una terza parte di successo. È vero che può essere difficile, e pochi terzi film riescono a concludere una trilogia nel migliore dei modi, soprattutto dopo un secondo lungometraggio che surclassa completamente il primo. Prendiamo, ad esempio, la prima trilogia di Star Wars o la trilogia del Padrino: ciascuna di queste epopee è più famosa per la sua seconda parte che per il suo terzo film.

Quindi questa situazione ha portato Christopher Nolan a dubitare di se stesso quando ha iniziato a lavorare su Dark Knight Rises, il capitolo finale della sua trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro. È tornato su questo periodo in un’intervista condivisa nel libro Differenze Nolan Scritto da Tom Shawn. In questa intervista cita attentamente quello che ritiene essere il miglior terzo film della saga cinematografica: Rocky III. E contro ogni previsione, il regista non parla nemmeno del film Il Signore degli Anelli anche se in passato ha già elogiato il lavoro di Peter Jackson.

Non esiste un buon terzo sequel, e forse nemmeno Rocky III. Ma è molto difficile. Quindi il mio istinto mi ha portato a cambiare genere. Il primo film era una storia di origine. Il secondo era un film poliziesco, allo stesso modo di Heat, ma per il terzo dovevamo puntare più in alto, perché non potevamo vedere più piccolo (…) Abbiamo scelto un film storico epico, il film catastrofico, l’incontro tra i Torre Infernale e Dottor Zivago.

Prova Christopher Nolan

Nonostante i suoi dubbi, Christopher Nolan ha deciso di tentare la fortuna in The Dark Knight Rises, un lungometraggio che potrebbe non aver mai superato il suo predecessore, il leggendario The Dark Knight. La critica ha deciso e favorisce il seguito: su AlloCiné, Il cavaliere oscuro ha ottenuto un indice di stampa di 4/5 e un indice di ascolto di 4,5/5. Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno ha ricevuto un punteggio dalla stampa di 3,6/5 e un punteggio dagli spettatori di 4,3/5. In termini di botteghino, i due film si sono comportati più o meno allo stesso modo, anche se entrambi hanno incassato poco più di 1 miliardo di dollari. Quindi The Dark Knight Rises si è distinto ed è ovviamente uno di quei terzi sequel che si è distinto, allo stesso modo di Rocky III.