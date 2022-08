SKY Play apre la pre-registrazione di Coin Grid prima del lancio della piattaforma

Affari, scienza e tecnologiaNuovi prodotti e servizi

Seul, Corea del SudE il 9 agosto 2022 / CNW / – Entro l’11 agosto 2022 SkyPlay Inc . La pre-registrazione globale per CoinGrid, un genere di gioco per soldi, aprirà prima del lancio beta della piattaforma blockchain SKYPlay alla fine del mese.

Tutti i partecipanti preregistrati riceveranno prodotti e personaggi di gioco che possono essere utilizzati nel gioco CoinGrid. Ci sarà un evento airdrop per regali aggiuntivi, come token crittografici, SKYPlayToken (SKP), per i partecipanti che partecipano ad attività di invito di amici. I personaggi specifici del gioco sono i migliori risultati del sondaggio ufficiale della community di SKYPlay condotto il mese scorso. Ogni giocatore può ricevere fino a quattro personaggi.

La pre-registrazione è disponibile su SKYPlay (skyplay.io) e il gioco verrà lanciato secondo il programma beta della piattaforma.

L’esperienza utente e l’interfaccia utente del gioco sono state aggiornate per tenere conto della soddisfazione degli utenti e del coinvolgimento nel gioco, e questi dati sono stati presi dai due test globali condotti nella prima metà di quest’anno. Molti dettagli e sforzi per la progressione sono stati messi nel gioco in modo che il tempo e gli sforzi dei giocatori possano essere tradotti in risorse scambiabili.

CoinGrid è un nuovo gioco di gettoni non fungibili incentrato sul salvataggio di streghe in Antartide minacciate dal riscaldamento globale e sull’avventura insieme. Questo è il primo gioco a episodi presentato da Kyung-MinKim, CEO di IDaNote, che in precedenza è stato moderatore globale del gioco ModooMarble di Netmarble.

Gestito da SKYPlayInc, una società di Singapore. Ha registrato la sua valuta digitale, SKYPlayToken (SKP), su MEXC, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo. SkyPlay Inc. Svilupperà e pubblicherà una serie di giochi basati su Polygon Network (MATIC) e prevede di rilasciare altri due giochi quest’anno.

Sang-OkChang, CEO di SKYPlay Inc. Ha detto: Prima di lanciare la nostra piattaforma, abbiamo sincronizzato il nome della nostra azienda con SKYPlay, la piattaforma accessibile, conveniente e connessa alla nostra vita quotidiana. A partire dai giochi del genere “play for money”, diversificheremo in diversi servizi di contenuti lifestyle per incoraggiare circoli virtuosi e la crescita dell’ecosistema SKP.

A proposito di SkyPlay

SKYPlay sarà uno spazio migliore e più ampio di un semplice portale, che promuoverà la crescita e la prosperità degli utenti e dei fornitori di servizi all’interno di un ecosistema facile da usare, affidabile e affidabile.

Fonte SkyPlay

