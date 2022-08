Rivelato il trailer di gioco di Gerda: A Flame in Winter di Don (t Nod).

Gerda: Una fiamma d’inverno È un gioco di fantasia basato su eventi reali accaduti durante la seconda guerra mondiale durante l’occupazione tedesca della Danimarca. I giocatori seguiranno le mie orme Gerda LarsenEroina inaspettata, dovrà armarsi di coraggio e determinazione quando la sua vita cambierà improvvisamente.

Le decisioni che i giocatori dovranno prendere sono legate a un misto di esplorazione e dialogo, ma anche attraverso la gestione delle risorse e delle relazioni. Scegli dove andare, di chi fidarti e come agire.

Questa demo di gioco offre una prima occhiata agli elementi e alle scelte RPG-lite del gioco le cui conseguenze dirette e indirette aprono nuovi rami da esplorare.

I tratti caratteriali di Gerda sono vere abilità nel gioco. Le decisioni che prende influenzeranno le relazioni che già ha con la sua comunità e che prenderà o interromperà con la resistenza o l’occupazione. I giocatori useranno il suo diario per tenere traccia dei suoi progressi, gestire le sue risorse e relazioni, nonché le abilità mentali che può acquisire e utilizzare (“Energia mentale”).

Questa meccanica RPG-lite offre ai giocatori la capacità di capire che le loro azioni possono avere non solo conseguenze a breve termine, ma anche il flusso a lungo termine della storia.

Ci sarebbero ripercussioni se, come infermiera, aiutassi qualcuno che soffre, rendendosi conto che quella persona potrebbe, in seguito, causare sofferenza a sua volta? Ti ritroverai in una situazione difficile in seguito, se fornirai risorse preziose a qualcuno che ne ha bisogno?

Gerda: Una fiamma d’inverno Sarà disponibile su Nintendo Switch e Steam dal 1 settembre 2022