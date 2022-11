“Mi costerebbe quasi 500 euro in più ogni anno!”

Dominique Debretteri, 51 anni, colleziona Porsche da oltre 30 anni. Ne possiede 8: “È iniziato quando avevo 7 anni e mio padre ha comprato una Porsche 924. Ho subito preso il bug e non me ne sono più liberato”, dice. nell’HLN.

Quindi, è stato molto colpito da questo aumento perché se avesse voluto guidare ciascuna delle sue auto, avrebbe dovuto spendere 800 euro all’anno, mentre ha pagato solo 340 euro. La comunità delle auto d’epoca mi ha detto che avrebbero cancellato le auto o le avrebbero vendute.

“La tassa non fa che aumentare. Da 35 siamo passati a 42,5. Poi all’improvviso 100 euro, per auto che non fanno praticamente nessun chilometro, non è grave. Qui ho veicoli che percorrono meno di 400 chilometri all’anno”.