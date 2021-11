Sistema sanitario fallito e condizioni di vita in peggioramento

I venezuelani sono chiamati alle urne domenica 21 novembre per eleggere i governatori e le legislature statali nei 23 stati del paese, nonché i sindaci. Ma le cattive condizioni di vita distraggono i residenti dalla politica. D’altra parte, ha un impatto diretto sulla salute. Ancora una volta il direttore dell’Osservatorio sanitario venezuelano lancia l’allarme.

Dai nostri inviati speciali a Caracase Stephanie Schuller e Bertrand Hackler

Per la prima volta in tre anni, domenica l’opposizione partecipa alle urne. Ma molti venezuelani stanno alla larga dalla politica. Sono troppo occupati per gestire la loro vita quotidiana.

Ascolta anche: [Reportage] Venezuela: la tragica situazione dei pazienti ricoverati

Per Marianela Herrera Cuenca, direttrice dell’Osservatorio della salute venezuelana, e i suoi colleghi non ci sono dubbi: la causa numero uno del deterioramento della salute dei venezuelani è una grave carenza di cibo. ” Oggi, il 91% dei venezuelani affronta una qualche forma di insicurezza alimentare. La denutrizione è in aumento tra la popolazione generale. Le conseguenze delle carenze nutrizionali sono un sistema immunitario indebolito, diarrea o persino polmonite. Tutto questo mette a rischio la tua salute ‘, lei spiegò.

Il sistema ospedaliero pubblico è senza fiato

Il secondo motivo che aggrava i problemi di salute dei venezuelani è il fatiscente sistema ospedaliero pubblico. ” La mammografia non può essere eseguita quotidianamente a causa della mancanza di manutenzione delle attrezzature tecniche. Negli ospedali non c’è più acqua Lei completa.

Ma ciò che preoccupa in modo particolare il direttore dell’Osservatorio sanitario venezuelano è che il Paese” di nuovo nella scienza ». « È terribile! Non abbiamo nessuno degli ultimi sviluppi scientifici che ci permettano di curare i nostri pazienti. Prendiamo, ad esempio, i casi di cancro nei giovani: in altri paesi vengono curati senza alcun problema, e qui semplicemente moriranno. ‘, conclude.