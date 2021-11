La Luna contiene abbastanza ossigeno per consentire a 8 miliardi di persone di respirare per 100.000 anni

Nell’atmosfera della nostra luna, non c’è abbastanza ossigeno per respirare. Ma i ricercatori ritengono che lo strato superiore della superficie del satellite, costituito dalla famosa regolite, potrebbe contenere una quantità sufficiente di questo elemento necessario alla vita umana per consentire la colonizzazione. Finché puoi estrarlo!

Un grande passo avanti. Poi un piccolo passo indietro. Questo è il ritmo dato diversi mesi fa al valzer che ci riverbera di nuovo Luna. Anche se l’obiettivo principale rimane: costruire una base presidiata a lungo termine sul nostro satellite naturale. Mentre NASA Posticipare la scadenza per Programma Artemis fino al 2025Cina e Russia intendono iniziare costruzione della stazione lunare dal 2026. Prima di ciò, sarà necessario garantire la disponibilità di alcune risorse vitali. Acqua ovviamente. ma ancheOssigeno.

lo ricordoAtmosfera abbiamo Luna debole. Composto principalmente daidrogeno, a partire dal neon e argon. Invece, ciò di cui l’uomo ha bisogno è soprattutto… ossigeno. E infatti, alcuni stanno pensando a soluzioni per la sua produzione in loco. L’Agenzia spaziale europea (ESA), ad esempio, così come l’Agenzia spaziale australiana e la NASA stanno sviluppando tecnologie in grado di estrarlo dalla regolite lunare, questo strato di rocce, ciottoli, pietre o polvere fine che ricopre la superficie della luna .

Perché sul nostro satellite troviamo molto metallo contenente ossigeno: silice o ossidi atto o anche magnesio, Per esempio. Trovato in forma originale intatta. Non è stata cambiata, come sulla nostra terra, da esseri viventi che, in pochi milioni di anni, l’avrebbero trasformata in terreno adatto.

Estrazione di ossigeno mediante elettrolisi

Quindi ci sarà, sulla Luna, un’enorme riserva di ossigeno. Che meraviglia? Ok, Secondo i ricercatoriLa regolite sarà costituita da circa il 45% di ossigeno. Ma se guardiamo solo alla superficie – perché è ancora difficile dire cosa c’è nelle rocce profonde – ogni metro cubo di regolite contiene in media 1,4 tonnellate di minerali. o l’equivalente di 630 chilogrammi ossigeno. È sufficiente consentire a una persona di respirare per circa due anni.

Supponendo una regolite di dieci metri di profondità, la Luna potrebbe fornire a otto miliardi di coloni umani abbastanza ossigeno per vivere circa 100.000 anni. Un numero che può essere mitigato dall’efficienza con cui i nostri ingegneri possono estrarre ossigeno dalla regolite. Perché per recuperare questo prezioso oggetto, sarà necessario radunare moltoenergia Per rompere gli stretti rapporti che tende a formare. attraverso elettrolisi, Per esempio.

Sulla Terra, abbastanza ossigeno abbondante nell’aria che respiriamo, come sottoprodotto dell’elettrolisi. Sulla luna, diventerà il suo prodotto principale. I ricercatori intendono rendere sostenibile il processo affidandosi aenergia solare, In particolare. Tuttavia, non sembra così semplice. Perché prima che possa avvenire l’elettrolisi, gli ossidi metallici sulla Luna devono essere in forma solida convertibili in forma liquida. A partire da il calore, tra l’altro. Questo viene fatto a terra. Ma portare tutta l’attrezzatura utile sulla luna e farla funzionare è ancora una sfida oggi.