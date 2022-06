Sindrome di Ramsay Hunt, riattivazione della varicella

Il cantante canadese Justin Bieber ha dovuto cancellare i suoi prossimi concerti. La causa: la sindrome di Ramsay Hunt. Una malattia rara che attacca i nervi facciali.

IlMetà della sua faccia è paralizzata, il cantante Justin Bieber ha annunciato in un video pubblicato sul suo account Instagram di essere affetto dalla sindrome di Ramsay Hunt. “Vedi, questo occhio non batte le palpebre. Non posso sorridere da questo lato. Il canadese ha rivelato ai suoi 240 milioni di abbonati, ‘Questa narice non si muove.'” L’entità dei sintomi sta costringendo il cantante 28enne a cancellare due date musicali a Toronto. “Se anche il nervo uditivo è interessato, questa sindrome può portare a disturbi dell’udito, acufeni e vertigini”, spiega Michel Machen, responsabile delle malattie infettive presso il CHU di Liegi. “È raro, ma può verificarsi un cambiamento nella voce nelle cosiddette forme laringee”.



