Attacco di panico inaspettato: il matrimonio di Britney Spears si è quasi trasformato in un incubo

Britney Spears, 40 anni, è stata liberata dalla tutela che l’ha tenuta prigioniera per anni e si è sposata per la quarta volta. L’evento si è svolto giovedì nella sua villa in California. Ha sposato Sam Asghari, 28 anni, un preparatore atletico che ha incontrato nel video di “Slumber Party”. Ciò che ha messo balsamo nel cuore della cantante, che lo scorso maggio ha annunciato di aver avuto un aborto spontaneo.

Britney Spears ha rivelato il dietro le quinte del suo matrimonio sui social media. Tra i 60 ospiti presenti c’erano Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton, Madonna con la quale la cantante ha ricambiato il famoso bacio per gli MTV Video Music Awards del 2003 e Donatella Versace con la quale ha firmato il suo abito da sposa.

Nel suo post su Instagram, Britney Spears si sposa di nuovo. Ma le cose sarebbero potute peggiorare. Ha ammesso di aver avuto un attacco di panico prima di riprendersi. E se la pop star era stata attenta a non invitare suo padre, sua madre e sua sorella, si sono tutti opposti a lei durante il processo per la sua tutela e l’ingresso forzato del suo ex marito, Jason Alexander, con una telecamera e piegato. Ha impedito il matrimonio, poiché la cerimonia è stata quasi distrutta. Comunque è finito tutto bene. “La festa è stata un sogno e la serata è stata migliore” “Sbagliato! L’ho fatto di nuovo”, ha commentato il traduttore. Dice di aver ballato fino alla fine della notte con i suoi ospiti. “Penso che siamo caduti tutti due volte sulla pista da ballo. C’è da dire che siamo stati in completo sollievo” (Uno stile di danza gay reso popolare da Madonie nel video di Vogue.)