Emozione ‘sopraffatta’ Elisabetta II poco prima che apparisse sul balcone: questa telefonata del principe Carlo che ha cambiato tutto

Tra i momenti salienti delle celebrazioni per il 70° anniversario del regno della regina Elisabetta, la sua apparizione più felice sul balcone di Buckingham Palace è stata quella delle migliaia di britannici che hanno fatto il viaggio.

Elogiata dal pubblico, la regina ha lottato per nascondere i suoi sentimenti e questo momento raro e intenso non sarebbe accaduto se Carlo non l’avesse chiamata così presto.

Come spiega il Daily Mail, è stato il futuro re a riuscire a convincere sua madre ad apparire sul balcone. “Non era al suo meglio, ma il Principe di Galles l’ha chiamata e le ha detto se poteva venire. Le ha detto quante persone erano disperate nel vederla ed è riuscito a convincerla”Lo ha spiegato al quotidiano britannico una fonte vicina alla famiglia reale.

Aveva le lacrime agli occhi

Questa informatrice rivela di essere stata molto commossa poco prima dell’apparizione, per la gioia degli inglesi che sono venuti a frotte. “era la regina completamente sommerso Il numero di persone che volevano guardarlo. Aveva le lacrime agli occhi prima che apparisse sul balcone”.Stiamo ancora imparando.

E in una dichiarazione rilasciata da Elisabetta II poco dopo i festeggiamenti, ha ringraziato i suoi sudditi per il loro entusiasmo per il giubileo: “Anche se non ho potuto partecipare di persona a tutti gli eventi, il mio cuore è con tutti voi. Rimango impegnato a servirvi al meglio delle mie capacità, con il sostegno della mia famiglia”Ho chiamato.