Star Academy: qui puoi ottenere le stesse giacche che indossa Helena

La candidata belga si distingue per il suo stile disinvolto e rilassato.

Helena ha intrapreso un viaggio fantastico nella Star Academy. Se gli spettatori sono rimasti affascinati dalla sua voce, ora sono i suoi vestiti a suscitare grande scalpore. La candidata a Braine-l'Alleud è diventata involontariamente un'icona di stile sui social network grazie al suo look semplice, moderno e sempre comodo. Dopo le pantofole UGG e la sciarpa multicolore, le sue giacche hanno scatenato una grande rabbia tra i fan dello show.

Dove posso trovare le stesse giacche che indossa Helena?

C'è da dire che Helena ama le cose semplici. In genere indossa abiti di marche relativamente accessibili che costano circa 50 euro. Ad esempio, la sua giacca grigia con strisce bianche proviene da Pull&Bear e costa 29,99 €.

La sua giacca di lana multicolore proviene dal negozio di abbigliamento So Magnifyque di Lille e costa 45 euro.

Notiamo anche una felpa grigia con cappuccio con un mandala al centro, della marca Urban Outfitters, disponibile su Zalando per 38,95 euro, una felpa ecru di Veroma Boutique o anche un maglione lavorato a maglia a righe rosse di Zara, disponibile a 39,95 euro . Infine, anche il suo top in lana con motivi viola, disponibile su ASOS a 28 €, ha attirato l'attenzione dei fan di Helena. Quindi non è necessario spendere enormi quantità di denaro per ottenere l'eleganza.