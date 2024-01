Quando Bruce Toussaint “avverte” il suo editorialista: “Ci sono alcuni argomenti su cui ho meno umorismo” | televisione

Martedì mattina la giornalista Karima Charni ha dedicato la sua rubrica culturale al tema della nostalgia in campo musicale. “I francesi hanno bisogno di rassicurazione in un mondo in cui tutto si muove così velocemente. La nostalgia è una piccola parentesi incantata con canzoni dolci e toccanti… indipendentemente dallo stile. Le canzoni ci ricordano un momento, un bel ricordo”, ha detto Poi lo scrittore ha citato il caso Michel Sardou e il musical “Je va t'aimer”.

Ma Bruce Toussaint non apprezzava essere molestato di fronte a uno dei suoi artisti preferiti. Sempre con senso dell'umorismo, il conduttore della TF1 ha messo al loro posto i suoi colleghi. “Quindi fate attenzione perché ci sono alcuni argomenti in cui non ho il senso dell'umorismo, e Michel Sardou è uno di questi”, ha detto con un ampio sorriso. “Ci stiamo conoscendo, Bruce”, rispose Maud Decamps. “Quindi c'è un indicatore, sai”, ha concluso il giornalista. Una cosa è certa: i giornalisti di “Buongiorno!” Non sembra annoiata in onda, e nemmeno gli spettatori.