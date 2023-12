Si tratta di una nuova tecnologia che dovrebbe rendere le connessioni Internet molto più veloci e consentire applicazioni future ed è supportata da aziende come Apple e Google

In un mondo digitale in cui ogni secondo conta, le tecnologie che consentono un trasferimento dati efficiente e senza interruzioni sono essenziali per garantire esperienze online di alta qualità. Una comunicazione affidabile è essenziale e questa esigenza cresce esponenzialmente ogni giorno. Molte delle applicazioni che utilizziamo quotidianamente non sono state progettate per una bassa latenza e possono causare congestione della rete, interrompendo le comunicazioni in tempo reale. Ecco perché abbiamo bisogno di soluzioni in grado di alleviare la congestione della rete combattendo la latenza, il jitter e la perdita di pacchetti.

La tecnologia L4S (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput) è una di queste soluzioni. L4S è un’iniziativa per eliminare quasi completamente la latenza ed è supportata da grandi aziende come Apple, Google, Comcast, Charter, Nvidia, Valve, Nokia, Ericsson, Deutsche Telekom e altre. Hanno espresso interesse per questo progetto. L4S è stato completato e rilasciato a gennaio e promette di ridurre drasticamente il tempo che passiamo in attesa del caricamento di pagine Web o feed di dati e di ridurre gli errori durante le videochiamate. Ecco una panoramica della tecnologia L4S e di come funziona.

Cos’è la tecnologia L4S?

L4S è una parte importante della specifica dell’interfaccia DOCSIS (Data Over Cable Service) a bassa latenza, adottata da molte altre tecnologie di rete. Abilita un nuovo meccanismo di controllo della congestione per le applicazioni affamate di capacità che desiderano migliorare la velocità di trasmissione, riducendo significativamente la latenza della rete, il jitter e la perdita di pacchetti. Secondo le note pubblicate dai ricercatori dietro la tecnologia, L4S sarebbe l’ideale per applicazioni ottimizzate da velocità di trasmissione dati elevate, latenza estremamente bassa e perdita di pacchetti prossima allo zero.

Queste applicazioni includono giochi online, applicazioni di realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR) e videoconferenze di alta qualità. L4S sarà utile anche per altre applicazioni con latenza limitata, come il traffico HTTP pubblico. Utilizzando la tecnologia L4S, le applicazioni possono trarre vantaggio da una bassa latenza di rete e da un throughput elevato. “L4S avvantaggia la maggior parte delle applicazioni, comprese applicazioni conversazionali, applicazioni interattive per contenuti dinamici, video interattivi, giochi online e realtà virtuale o aumentata”, afferma Apple in un post sul blog.

Come funziona la tecnologia L4S?

La soluzione completa L4S fornisce un feedback estremamente accurato sulla congestione dei colli di bottiglia della rete per le applicazioni utilizzate. L4S agisce come un meccanismo di controllo della congestione, migliorando il modo in cui i pacchetti di dati attraversano Internet. Introduce flag in questi pacchetti per rilevare la congestione e rispondere rapidamente. Questo ciclo di feedback consente ai dispositivi di regolare il flusso di dati in tempo reale, evitando colli di bottiglia e garantendo una trasmissione più fluida. Il meccanismo L4S può essere utilizzato da qualsiasi applicazione.

L4S utilizza un meccanismo di notifica esplicita di congestione (ECN) per fornire un avviso tempestivo di congestione in un collegamento con collo di bottiglia contrassegnando un punto di codice “Congestion Experience” (CE) nell’intestazione IP dei pacchetti. Dopo aver ricevuto i pacchetti, il destinatario restituisce queste informazioni sulla congestione al mittente nei pacchetti ACK (Transport Protocol Acknowledgment). Il mittente utilizza questo feedback di congestione per ridurre la velocità di trasmissione ed evitare limitazioni del ritardo, spiega Apple nel suo post.

Sebbene molti fattori possano contribuire a rallentare la velocità di Internet, L4S sembra offrire una soluzione promettente per risolvere il problema della latenza e migliorare le prestazioni generali.

Possibili applicazioni della tecnologia L4S

Il vantaggio della tecnologia L4S è la sua capacità di dare priorità ai pacchetti di dati in base alla loro importanza. Utilizzando una tecnologia chiamata Active Queue Management, garantisce che i dati importanti vengano trasferiti in modo rapido ed efficiente, mentre i dati meno importanti possono attendere in coda. Questo miglioramento si traduce in una significativa riduzione della latenza e in un’esperienza Internet più fluida e veloce. Le implicazioni di L4S vanno ben oltre la navigazione web quotidiana. Secondo gli esperti, sblocca il potenziale di applicazioni e servizi che richiedono una latenza estremamente bassa.

Che si tratti di esperienze di gioco online coinvolgenti, interazioni VR/AR senza soluzione di continuità o videoconferenze ad alta definizione, la tecnologia L4S apre un nuovo mondo di possibilità in vari campi sensibili alla latenza. Può essere utilizzato tramite applicazioni TCP (Transmission Control Protocol) o QUIC (Quick UDP Internet Connections). Soluzione standard definita dall’Internet Engineering Task Force (IETF), L4S è già stata adottata dalle reti via cavo a banda larga ed è supportata dal protocollo del modem via cavo DOCSIS. Si dice anche che siano in corso lavori per implementarlo nelle reti 5G e Wi-Fi.

Inoltre, Apple ha annunciato che a partire da iOS 17 e iPadOS 17, l’azienda supporta L4S sulle sue piattaforme per alcuni utenti, sia per stack di rete QUIC che TCP. L’importanza dell’apprendimento fine a se stesso non risiede solo nel suo impatto immediato, ma anche nella sua traiettoria futura. Questo è lo stato attuale di L4S:

Integrazione nel settore : I principali attori del settore come Apple, Google, Comcast e altri stanno esplorando e integrando attivamente L4S nelle loro reti e dispositivi. Prove, supporto beta e iniziative di collaborazione evidenziano l’impegno a sfruttare il potenziale di questa tecnologia;

: I principali attori del settore come Apple, Google, Comcast e altri stanno esplorando e integrando attivamente L4S nelle loro reti e dispositivi. Prove, supporto beta e iniziative di collaborazione evidenziano l’impegno a sfruttare il potenziale di questa tecnologia; Uniformità e adattabilità : L4S aderisce agli standard stabiliti dall’IETF, che garantiscono compatibilità e integrazione perfetta in diverse infrastrutture di rete. Secondo gli esperti, la sua adattabilità e capacità di coesistere con i protocolli esistenti lo rendono un’aggiunta molto promettente a Internet;

: L4S aderisce agli standard stabiliti dall’IETF, che garantiscono compatibilità e integrazione perfetta in diverse infrastrutture di rete. Secondo gli esperti, la sua adattabilità e capacità di coesistere con i protocolli esistenti lo rendono un’aggiunta molto promettente a Internet; Sviluppo della rete : Man mano che la tecnologia L4S guadagna una popolarità significativa, le reti si stanno evolvendo per supportarne l’implementazione. Le reti a banda larga cablate lo hanno già adottato, mentre sono in corso sforzi per integrarlo nelle reti 5G e Wi-Fi. Gli esperti descrivono il passaggio come un segno di un cambiamento trasformativo verso un panorama online più veloce ed efficiente.

Secondo gli analisti, man mano che la tecnologia L4S diventa una parte essenziale delle reti consumer, gli utenti possono aspettarsi un miglioramento rivoluzionario nella loro esperienza di connessione Internet. La bassa latenza e il trasferimento continuo dei dati potrebbero diventare la nuova norma, trasformando le interazioni online in esperienze istantanee e senza interruzioni. L’integrazione di L4S annuncerà un futuro in cui la latenza non ostacolerà più le nostre interazioni digitali, aprendo la strada a un mondo online più connesso, efficiente ed entusiasmante.

fonti : Tecnologia L4S, mela

E tu?

qual è la tua opinione su questo argomento?

Cosa ne pensi della tecnologia LS4? È promettente?

È davvero in grado di rivoluzionare la connettività Internet?

Quali pensi siano le potenziali applicazioni della tecnologia L4S?

Cosa pensi che possiamo aspettarci nel prossimo futuro con la tecnologia L4S?

Guarda anche

Si dice che la Cina stia lanciando la connessione Internet più veloce del mondo a 1,2 terabit al secondo, in grado di trasmettere 150 film 4K al secondo.

Il Giappone stabilisce un nuovo record e avvicina il mondo a Internet 100.000 volte più velocemente delle velocità attuali, trasmettendo dati tramite cavi in ​​fibra ottica standard.

Gli scienziati stanno facendo un grande passo verso una rivoluzionaria Internet quantistica, trasmettendo con successo informazioni quantistiche su una rete quantistica primitiva