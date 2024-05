Come migliorare la qualità delle chiamate su iPhone

Il tuo interlocutore potrebbe avere difficoltà a capirti durante le chiamate, a seconda delle circostanze. Ecco alcuni suggerimenti per migliorare la qualità del microfono durante le chiamate.

In mezzo alla folla, il rumore delle persone intorno a te può disturbare la comprensione durante una chiamata. D’altra parte, quando utilizzi l’altoparlante lontano dal telefono, potrebbe essere necessario aumentare la ricezione dell’audio. Fortunatamente, attraverso l’intelligenza artificiale, Apple consente al tuo dispositivo di migliorare la qualità delle chiamate.

L’isolamento acustico e l’ampio spettro sono disponibili su FaceTime e durante le telefonate, entrambe funzionalità esclusive di Apple. Il primo dà priorità alla tua voce e blocca il rumore ambientale, mentre il secondo evidenzia la tua voce e tutti i suoni intorno a te.

Per attivare queste due funzioni sono necessarie alcune condizioni. Innanzitutto, il tuo dispositivo deve avere iOS 15 o versioni successive per attivare le funzioni in FaceTime. Durante una telefonata tradizionale, l’isolamento acustico è disponibile solo se sul tuo dispositivo è installato iOS 16.4. Anche alcune app di terze parti, come WhatsApp o Messenger, accettano entrambe le funzioni a partire da iOS 15.

Infine, questa funzionalità è disponibile solo su alcuni modelli di iPhone e iPad. Eccoli :

iPhone XR, iPhone XS e versioni successive

iPad ottava generazione e successivi

Tutti i modelli di iPad Pro da 11 pollici

iPad Pro 12,9 pollici di terza generazione e successivi

iPad Air 3a generazione e successivi

iPad mini 5a generazione e successivi

Come ne traiamo beneficio?

Durante una chiamata, noterai che il dispositivo mostra un piccolo punto arancione in uno degli angoli dello schermo o vicino al notch/Isola Dinamica. Ciò significa che il microfono è stato attivato e viene utilizzato dal dispositivo.

Per modificare il funzionamento del microfono, scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo. Quindi tocca microscopico A destra per vedere le tre opzioni di personalizzazione del microfono: Standard, Isolamento e Ampio spettro.

Seleziona quindi la modalità operativa che desideri per il tuo microfono a seconda della situazione in cui ti trovi. Il tuo interlocutore dovrebbe immediatamente vedere (o meglio sentire) la differenza.

