“Presto ci saranno sciami meteorici in Belgio?”: Fred risponde alla tua domanda sul tempo

Ciao marino! I Gemelli appariranno nei nostri cieli tra il 7 e il 17 dicembre, con il loro picco previsto durante la notte da mercoledì a giovedì. Questo fenomeno è dovuto alla nube di polvere che attraversa la Terra in questo periodo dell’anno. Quando entrano nell’atmosfera, queste piccole particelle bruceranno e creeranno meteore. Il tempo non sarà dei migliori per osservarli ma, dietro un fronte freddo mercoledì, ci aspettiamo un po’ di chiarezza che ci permetterà di godere di questo bellissimo spettacolo, soprattutto nella metà occidentale del paese. Dopodiché le cose si faranno più complicate, soprattutto nella notte tra giovedì e venerdì, quando il cielo sarà carico di nuvole basse e un po’ scure.

Nel primo mattino, o anche a fine notte, una nuova zona di pioggia si avvicinerà all’Hainaut, alle Fiandre e alle Ardenne meridionali con piogge persistenti. Queste precipitazioni copriranno l’intero paese prima delle 9-10 e potranno raggiungere dai 5 ai 10 litri/m², soprattutto nelle province meridionali, soprattutto in Lussemburgo. Alla fine della mattinata la pioggia cadrà sulla costa mentre il cielo si aprirà lentamente. Nel pomeriggio avremo aria più instabile con precipitazioni più attive, frequentemente sulla regione delle Ardenne, ma anche nel tardo pomeriggio vicino alla Francia. Infatti, una piccola sacca fredda sugli altipiani aumenterà l’instabilità, con buone raffiche da sud-ovest e talvolta tuoni. Le temperature massime rimarranno moderate tra 7 e 12°C e in serata si registrerà una leggera calma con piogge più attive sulla costa.