“Avevo tutti i documenti, ma…” (Foto)

La carenza di microchip ha notevolmente ritardato le consegne di nuove auto, con frequenti ritardi di oltre un anno. Ma la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Jean-Marie, di Genk, ha pensato di essere stato fortunato quando il suo concessionario Ford gli ha detto che avrebbe avuto la sua nuova auto in due mesi quando l’ha ordinata nell’ottobre 2022.



Non essendoci notizie dopo la data stimata, iniziò a contattare regolarmente il designer. Ma ogni volta, un servizio lo rimandava a un altro, in un ciclo infinito. “Ho fatto dozzine di chiamate con tutti i reparti di Ford, ma nessuno sa dove sia la mia macchina”, ha detto a Ford Giornale. “Avevo tutte le scartoffie, ma una volta arrivato in porto era in viaggio, o una via di mezzo”.