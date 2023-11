Si dice che questi ristoranti tradizionali ed economici siano i migliori in Francia

Questa è un’informazione a dir poco sorprendente. E secondo la serissima BBC, i migliori ristoranti francesi non sono quelli che pensi. Sarà il ristorante stellato di Guy Savoy, Yannick Allénoux, o uno dei 49 “favoriti” individuati dalla Guida Michelin? Niente del genere. Secondo i media britannici il miglior ristorante sarà… “Roadhouse”.

Scopri nelle immagini il più grande buffet aperto della Francia a un prezzo basso:

“Sopravvivenza della tradizione francese”

La BBC sembra essere sotto l’influenza delle fermate dei camion. I media li elogiano, descrivendoli come “amichevoli e che garantiscono la sopravvivenza di una tradizione francese quasi secolare”. Sono ubicati lungo le strade nazionali, anche in zone non sempre affollate. Oggi ce ne sono 700 in tutta la Francia.

La prima istituzione di questo tipo vide la luce nel 1934 su iniziativa del giornalista François de Soulieux de la Chaumonniere. Un uomo viene incaricato di scrivere un articolo su una nuova professione all’epoca: il camionista. Soulio ha accompagnato un camionista mentre scendeva verso Marsiglia. Lungo la strada scopre quanto sia difficile la vita per questi uomini. Sembrava che nessuno avesse pensato ai loro bisogni. De Solio creò poi un giornale dedicato ai camionisti. Si chiede ai ristoranti e ai bar di renderlo disponibile per la vendita a quante più persone possibile. Sono nate le fermate dei camion.

La BBC elogia il buon rapporto qualità/prezzo dei Roadhouse. Il giornalista arriva addirittura a scrivere che sono “migliori delle stelle”. Solo quello. Oltre ai prezzi ragionevoli, questi ristoranti sono sempre accoglienti e dove è richiesta familiarità, come nel caso di La Marmite, un’area di sosta per camion situata a Limay, a circa 50 km a ovest di Parigi.

Menù di antipasto, piatto principale e dessert a 15 euro

Ma davvero, cosa possiamo assaggiare al Roadhouse? Non è raro trovare come antipasto un buffet di verdure crude, ad esempio carote grattugiate, cetrioli, barbabietole rosse… Nel menù non mancano anche crostate e salumi. A La Marmite puoi scegliere tra quattro portate principali che mettono in risalto la cucina francese come vitello, controfiletto o purè di patate di base. Il pasto si conclude con un piatto di formaggi e un piatto di dessert. Tutto questo ti costerà solo 15 euro. Ciò non significa molto quando sai che puoi pagare così tanto per una pizza o un aperitivo in certi ristoranti.

L’articolo della BBC precisa che i ristoratori hanno dovuto rivedere la loro cucina per mantenere i prezzi ragionevoli, come ha rivelato Céline Bovin, una delle proprietarie di La Marmite: “Non abbiamo tempo per preparare i nostri piatti. I nostri pasticcini”. “Ma facciamo noi stessi la crème brûlée, la mousse al cioccolato e l’isola galleggiante. Se cuciniamo il maiale fritto, invece di comprare il filetto di maiale, compriamo una fetta di maiale che il nostro chef taglia e taglia lui stesso. Anche.” Alcuni ingredienti vengono acquistati sfusi per ridurre i costi.

Ristorante gourmet o street food? Ecco l’intervista di Dilemma con l’ex candidato a Top Chef Paul Delreze:

I camionisti frequentano ancora le fermate dei camion, ma i turisti vi si recano sempre di più. Laurent de Souleut, nipote di François, spiega dettagliatamente le ragioni: “I turisti cercano ciò che trovano nei camionisti: l’autenticità”. Isabelle Lepage, autrice di Les Routiers: Les Meilleurs Recettes, dice alla BBC che Les Relais ha ancora un futuro luminoso davanti a sé: “La gente si stancherà di andare in ristoranti che sembrano tutti uguali, dove si trova il cibo”. “Il loro servizio non è molto buono ed è molto costoso. Vorrei che aiutassimo Relays in un modo o nell’altro. Perché i monumenti storici a volte hanno bisogno di aiuto per sopravvivere. Perché i Rover sono monumenti culturali gastronomici.”

Non perdere nessuna notizia sullo stile di vita su sosoir.lesoir.be e iscriviti subito alle nostre newsletter tematiche cliccando qui.