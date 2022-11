“Shyness”: questa foto modificata di Kate Middleton suscita la curiosità degli inglesi

L’11 novembre è stato il Remembrance Day (il giorno del ricordo delle vittime della prima guerra mondiale) in Gran Bretagna, e in questa occasione si è riunita parte della famiglia reale britannica. Kate era notevolmente presente alla cerimonia e per l’occasione ha indossato un abito nero con papaveri appuntati sulla giacca.

Il Daily Mirror ha deciso di utilizzare una delle foto scattate quel giorno per apparire nel loro prossimo numero, ma Kate sembra essere stata troppo modificata, il che non è proprio a suo favore.

Dopo che il giornalista Neil Henderson ha condiviso la copertura su Twitter, le reazioni sono state sprezzanti.

“Vergognoso quello che il Daily Mirror ha fatto alla principessa del Galles”Scritto in particolare da Dickie Arbiter, uno specialista reale.

“Non credo di aver visto un fotomontaggio così brutto da molto tempo. Se fossi Katherine, non sarei felice.”E il “È irrispettoso, non solo per Katherine, ma per la vita di tutte le persone che erano lì per commemorare”.Stiamo ancora leggendo sul social network.

Sospettiamo che la principessa del Galles apprezzerebbe!