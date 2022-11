Alex Vizorek è morto… e sta bene, grazie!

Uno spettacolo sulla morte, un libro sulle paure delle supposte… Alex Vizorek è, ancora una volta, ossessionato dalla possibilità del nulla. Qui lo incontro… dopo la sua morte.

Giornalista presso l’Assessorato alla Cultura

Inserito da Nicolas Cross



Inserito il 15/11/2022 alle 16:36 Tempo di lettura: 2 minuti



cAlex Vizorek è in tournée con il suo spettacolo da circa un anno e mezzo, alla vitacreato in TTO tra due ondate di pandemia, con stanze camuffate e necessariamente rade.

Le restrizioni imposte durante il confinamento sono state gradualmente revocate e alla vita Può finalmente funzionare in condizioni ottimali. La sfilata passerà, da febbraio a maggio prossimo, per Bruxelles, Liegi, Louvain-la-Neuve e La Louviere.

successore di Opere d’arte di Alex Vizorekche l’opinionista belga ha giocato per dieci anni in France Inter, alla vita Si tratta della morte… e si ride molto! Con quella miscela di fantasia, assurdità e – apparentemente nessuna – profondità, piace così tanto, Vizorek firma un fenomenale spettacolo personale che, per due ore, sospende il tempo, fornisce uno sfogo meraviglioso alle nostre ansie. E sorprendentemente, ci fa quasi dimenticare il nostro stato mortale.



