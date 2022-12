Shock fiducia da sua moglie

Mentre combatteva contro il cancro ai polmoni per un anno, il cantante sembrava stare meglio. Tornerà addirittura sul palco nel 2023. E il 1° gennaio TF1 gli dedicherà un documentario, che tornerà proprio sulla sua battaglia contro la malattia. Isopix

Il 25 gennaio Fiorenza Bagni Ha fatto una dichiarazione scioccante, annunciando in un video su Instagram di avere un cancro ai polmoni. Ciò non gli ha impedito di partecipare all’ultima stagione del programma “The Voice: The Most Beautiful Voice” come coach. Dopodiché, il cantante 61enne ha preferito essere discreto… prima di tornare ad agosto sui social, per annunciare ai suoi fan che stava andando tutto bene.











Oggi l’artista sembra sicuramente stare meglio, dato che tornerà sul palco nell’estate del 2023 per una serie di festival. Sarà anche al centro di un documentario trasmesso su TF1 il 1 gennaio, intitolato “My Freedom to Think”, che ripercorrerà la sua carriera e la sua lotta contro il cancro, con le testimonianze dei suoi parenti…

Tra i testimoni di questo documentario troviamo la moglie di Florent Pani, Azucena Camaño. L’ex modella ha accettato esclusivamente di fidarsi della malattia del marito e di ripercorrere la sua reazione all’annuncio di avere il cancro. Secondo “Midi Libre”, che ha potuto vedere in anteprima lo show, avrebbe spiegato che dopo aver contratto il Covid, il cantante voleva lavorare in radio, perché i continui colpi di tosse lo infastidivano. Si stava preparando per il suo funerale “, ha detto. “Gli ho detto: ‘Aspetta, whoa, potrebbe essere qualsiasi cosa. Aspetta di saperne di più. Il resto, lo sappiamo tutti…

La testimonianza completa può essere trovata nel documentario TF1, My Freedom to Think, da scoprire il 1 gennaio, 13:40.





