Jean Tioli è morto “tra le braccia” della moglie: nuove scoperte sulle ultime ore di vita del romanziere

Nelle colonne dell’ultimo numero di Paris Match, i parenti di Miou-Miou e Jean Teulé hanno svelato le circostanze della morte del romanziere, avvenuta 10 giorni fa. Leggiamo lì che l’attrice è “completamente sconvolta” dal fatto che ha perso la sua metà.

Il 18 ottobre, il mondo ha appreso della morte del famoso romanziere e autore di fumetti francese Jean Tioli, all’età di soli 69 anni. Tre giorni prima di questo brutale annuncio, cioè sabato sera, Jean Tioli, che ha condiviso la vita dell’attrice Miu Miu, si è recata con quest’ultima in un ristorante della capitale francese dove la coppia aveva le sue abitudini.

Il giorno successivo, è andato al pronto soccorso pensando a un’intossicazione alimentare dopo aver mangiato polpette. Nonostante fosse stato portato a casa dalla professione medica, si sentiva comunque a disagio…

Nella notte tra le 17 e le 18 si svolge il dramma e Jean Tioli muore per un arresto cardiaco, il cui possibile collegamento con il suo avvelenamento rimane indeterminato. Nell’ultimo numero della rivista Partita di ParigiIl che porta nuovi dettagli su questa brutale scomparsa, determina che Jean Tioli è morto”Tra le braccia di Miu Miu”. Sotto shock, la sua compagna, Sylvette Harry, il cui vero nome è, ha appena avuto il tempo di avvisare i servizi di emergenza. Questo è arrivato troppo tardi.

L’apparentemente tragica morte di Miu Miu che condivide la vita di Jean Tioli dal 1998. È tutto il mondo dell’attrice che è andato in pezzi. Questo è ciò che hanno notato i suoi parenti che sono stati catturati nelle colonne Partita di Parigi: “È completamente sconvolta. Angela e Jane la sostengono in questo calvario che riguarda tutti noiRivela un parente dell’attrice. Le sue due figlie si alternano nel suo letto per assicurarsi che non le manchi nulla dopo la terribile scomparsa della sua compagna.

La situazione sta diventando sempre più difficile con cui convivere per l’attrice, dal momento che l’uomo della sua vita non sarà in grado di raggiungere immediatamente la sua ultima casa. È stata aperta un’indagine per determinare le circostanze della sua morte, quindi sarà necessario attendere che sia completata prima che il romanziere possa finalmente trovare il riposo eterno…