Questo è un dettaglio che non è mai stato trasmesso durante i “12 Coups de Noël” su TF1

Les 12 coups de Noël è stato stellato alla vigilia di Natale, il 24 dicembre. Lo spettacolo è stato accolto dagli studenti della Star Academy, le cui esibizioni non hanno convinto gli spettatori.

Sempre condotto da Jean-Luc Reichmann, questa volta il popolare gioco di mezzogiorno ha suonato le campane con l’attrice Michel Bernier, il comico Florent Beer, il cantante Tyke, la chef Hélène Daroz e gli eroi dello spettacolo, tra cui Bruno the Millionaire, Timothy the Farmer e Blandin . Hostess di volo, sopravvissuta ai tentativi di uccidere Sylvie e Stéphane dell’Alta Marna e il formidabile Xavier della Savoia. Insieme hanno cercato di gonfiare il più possibile un gatto per Restos du Coeur.

Ad allietare la serata si sono esibiti anche gli ex candidati della nuova generazione “Star Academy”. Gli ex studenti della Classe 2022 erano lì per esibirsi per i tanti titoli che hanno reso questo remake un successo, ma sfortunatamente le loro esibizioni erano attive. E molti spettatori sono rimasti delusi dal fatto che fosse così ovvio.

“Ho aspettato la clip tutta la sera per ascoltare PLAY-BACK?”, “Ma che truffa”, “Era così ovvio”, “Beh, ovviamente non gli abbiamo insegnato a suonare”, “Peccato, gli accademici sono in reboot”, “Agli studenti della Reception Star Academy di far cantare loro l’inno in sincronizzazione labiale quando cantano dal vivo per 6 settimane”, “Onestamente irrispettoso nei confronti di Yannis…”, “La sincronizzazione labiale deve essere controllata… povero cosa”; “Ma cos’è questa marcia marcia!”, si potrebbe leggere in particolare su Twitter.





