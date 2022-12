Foto di Natale nell’Oceano Indiano con moglie e figli

persone e re

Per soddisfare le esigenze di un nuovo progetto, Pierre Nene si è recato a Mauritius. Ha portato con sé la sua compagna, Natasha Andrews, e le loro due figlie.

Alla fine del 2022, Pierre Nene lo trascorre nell’Oceano Indiano. Giovedì 22 dicembre, l’attore ha utilizzato il suo account Instagram per condividere alcune foto del suo soggiorno a Mauritius. Un viaggio che condivide con la sua compagna Natasha Andrews e le loro due giovani figlie, Lola e Bailey (di 5 e 3 anni).

Sotto le palme e il cielo azzurro, a torso nudo in piscina, contro il tramonto… Pierre Niney si gode la fine di dicembre in una cornice da sogno. “Ho scoperto questo posto durante le riprese di Lovers di Nicole Garcia, e le persone e quest’isola sono magiche.” Tuttavia, non è completamente in vacanza. L’attore 33enne ha spiegato ai suoi fan che si sta preparando per il suo prossimo progetto di cui parlerà presto.

“sotto migliore cura”E la star ei suoi parenti alloggiano in una struttura confortevole: il lussuoso hotel a cinque stelle Constance Prince Morris. Sul suo account Instagram, Natasha Andrews ha anche condiviso alcuni frammenti di questa vacanza in famiglia. Niente costume da bagno per Lola e Billy, che preferiscono restare in abiti da principessa.

14 anni d’amore

Pierre Nini e Natasha Andrews stanno insieme da 14 anni. L’attore e il fotografo australiani formano una coppia un po’ riservata, che prospera in campagna, anche se di tanto in tanto approfittano di un red carpet serale fianco a fianco. Più di recente, gli innamorati hanno collaborato alla nuova campagna di Dior, rivelando la loro tenera complicità.