Sharon Stone, 64 anni, indossa un bikini su Instagram: “Perché rinnovo sempre quando l’estate è finita?” | Salute e amp; Benessere

Sembra che il tempo non controlli Sharon Stone. La star 64enne si è mostrata senza carnagione in bikini su Instagram.

Questo sabato, 27 agosto, Sharon Stone ha condiviso facilmente un suo selfie. La star di 64 anni brilla senza trucco, mentre indossa il suo costume da bagno a due pezzi davanti allo specchio. Sullo sfondo, una foto di Marilyn Monroe appesa al muro ricorda la sua ammirazione per la star di Hollywood.





Hanno molto da addestrare

“Perché mi rimetto sempre in forma quando l’estate è finita?” , si chiede, non è privo di umorismo, nella didascalia. La silhouette del sogno è stata ampiamente commentata e i suoi fan l’hanno elogiata. “Fantastico” o “Sono ancora in ottima forma!” -Tutti i feedback positivi lasciati in fase di pubblicazione.

Questa non è la prima volta che l’attrice appare in bikini sul social network. Durante l’estate, Sharon Stone ha condiviso diverse istantanee di se stessa mentre si godeva la sua vacanza al sole. Alla fine di luglio, anche l’attrice ha perso la vetta. Solo un gesto gli nascose il petto. Rivelare il suo personaggio, che ha definito “graziosamente imperfetto”, è stato un modo per l’attrice di celebrare l’estate con 3 milioni di abbonati.

30 squat al giorno

Nel settembre 2021, mentre era ancora privata della palestra a causa della pandemia di coronavirus, Sharon Stone ha condiviso la sua routine in palestra in un’intervista al Telegraph. Per mantenere il suo corpo in perfetta forma, ha spiegato che fa “30 squat al giorno e solleva 3 chilogrammi da palle di piombo” davanti alla TV.

“Non ci rendiamo conto di quanto [l’apparence physique] finché non inizia a svanire”, ha detto, aggiungendo: “Se qualcuno ti dice il contrario, è una grande stupida bugia”.





