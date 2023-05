“Ho guadagnato $ 1,3 milioni dal 2022 al 2023.”

In un’intervista rilasciata a simposioAmin Elgohary, che ora vive a Miami, in Florida, spiega in cosa consiste il suo lavoro. “Mi occupo dei loro servizi di portineria di lusso [aux vedettes]aereo privato, auto, sicurezza, uscite, [restaurant], prenotazione, viaggio, casa. Fondamentalmente tutto ciò di cui hanno bisogno [comme services] VIP, sono diverso dagli altri concorrenti perché lavoro con le migliori star e non solo con una. [J’ai] Tutto è iniziato in Quebec e Montreal.

“La mia prima esperienza è stata a Buonanotte, al Club Saint-Laurent. Mi sono occupato di Justin Bieber e ancora Drake e dopo The Weeknd al Time Supper Club. Dopo French Montana a La Voûte e dopo Post Malone al Bell Center. Ho fatto un buon nome affidabile con loro e dopo tutti mi hanno chiamato ora per prendermi cura delle stelle e io sono l’unico che lo fa e [c’est] “Grazie al Quebec, a Montreal”, dice Amin, a cui piace lavorare con il rapper Swae Lee a Dubai. “È più un amico che un cliente.”

Il nativo di Casablanca parla anche delle difficoltà che incontra nel suo insolito lavoro. “Gestire altre persone, specialmente quando arriva il momento di gestire i personaggi, è decisamente più impegnativo con alcuni artisti rispetto ad altri, ma finiamo per abituarci e creare una metodologia che ci aiuta. Ad esempio, sapere cosa gli piace avere in in termini di bevande, cibo o cos’è la sensibilità che hanno, che aiuta a prepararsi meglio ed evitare crisi dell’ultimo minuto”, spiega.

E per aggiungere: “Sono un po’ maniaca del controllo per natura, mi piace fare le cose bene e soprattutto farle a modo mio. . Per questi vari spettacoli di star, Amine El Gohary ha ricevuto “1,3 milioni di dollari dal 2022 al 2023” e sta pensando di guadagnare di più quest’anno perché “alcuni contratti pagano più di altri, e il prezzo è sempre diverso, e dipende dal peso dell’artista. “