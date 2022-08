Teoria: ‘Ho perso la mia occasione di vincere titoli a causa della lunghezza della pista SummerSlam’

La teoria ha ripetutamente affermato che intendeva incassare la sua borsa “Money In The Bank” su Brock Lesnar o Roman Reigns durante SummerSlam.

Purtroppo non tutto è andato come previsto. L’ex campione degli Stati Uniti stava per incassare nella sua borsa, finché non ha mangiato l’F-5 di Brock Lesnar fuori dal ring.

In un’intervista con la NBC Sports Boston, la teoria ha discusso dei fallimenti dei depositi di contanti e si è persino spinta al punto da biasimarla per tutta la rampa.

Annuncia:

“Qualcosa che ho capito quella notte è che non devi dire alla gente quando hai intenzione di incassare. Il motivo per cui non sono riuscito a fare soldi a SummerSlam era la lunghezza ridicola della rampa. Hai visto per quanto tempo ho corso? Chi avrebbe potuto prenderlo? Era impossibile. “Sapevo che questi ragazzi si sarebbero uccisi a vicenda. Ma lo sapevi che l’ingresso sarebbe a circa due miglia di distanza? Correre per quella distanza non è la stessa cosa che correre in discesa su un RAW o altro metodo di propulsione.”

Teoria: riuscirà mai a incassare nella sua borsa o troverà comunque una scusa?

Credito immagine: WWE