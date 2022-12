Durante un viaggio in Canada, la cantante si è trovata bloccata alla dogana dopo aver perso il passaporto. Una situazione caotica che si conclude, fortunatamente, bene. Louane ha raccontato la sua disavventura sulla sua pagina Tik Tok – Isopix

Festa in Canada per festeggiare i suoi 26 anni, la cantante Luan Ha attraversato un vero inferno. Accompagnata dalla figlia Esme, la star ha semplicemente voluto raggiungere il suo compagno, Floriano Rossi, è attualmente in Canada a lavorare a una collaborazione con Stromae. Sfortunatamente per lei, il soggiorno non è andato come previsto.











di video



Su Tik Tok la cantante racconta la sua decadente avventura: “ Torno a casa con il mio ragazzo e mia figlia e la borsa del passeggino cade senza vedermi mentre dentro ci sono i passaporti mio e di mia figlia. Andiamo alla reception dell’hotel per controllare le telecamere, vediamo che sono tornato senza la borsa, poi decidiamo di tornare in camera per controllare le loro macchine fotografiche e notare che ho ancora la borsa. Poi passiamo la notte a cercarlo senza risultato. “, come dici.

Così la giovane donna si ritrova bloccata in Canada quando deve tornare in Francia per pubblicare il suo nuovo album, “The Feeling”. »«

Sono andato dalla polizia, che mi ha detto che dovevo andare al consolato. Vado lì con un documento in cui si dice che mi mancano la valigia e il passaporto (…) Ho pianto davanti alla polizia, al consolato e all’albergo dice Luan.

@dipendente Rispondi a @Clara Bertram Eccola, è la fine ma c’erano ancora avventure lol .. Ho letteralmente passato 2 giorni a piangere e grazie all’adorabile signora a bordo che mi ha aiutato Esmee 🥰 ♬ Native Son – Louane (versione Taylor)

La sua sfortuna, per paura della situazione, le blocca la carta di credito, così rimane senza mezzi di pagamento. ” Qui è dove ho chiamato Flo per darmi le sue miglia in modo da poterle mettere in comune con le mie continua in un altro video di Tik Tok.

Finalmente il cantante riesce a prenotare due posti ea tornare in tempo in Francia. Non c’è dubbio che questo viaggio rimarrà impresso nella sua memoria per molto tempo.





