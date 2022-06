Shanna Kris incinta annuncia l’aborto spontaneo del suo bambino con la trisomia 21 (video)

La notizia è arrivata venerdì 10 giugno. Uno dei gemelli previsti dall’influencer Shanna Kress dovrebbe essere portatore di trisomia 21, a un tasso del 98%. Quindi lei e il partner Jonathan Matigas hanno optato per una procedura di interruzione medica della gravidanza (IMG). “così abbiamo Al medico è stato chiesto di interrompere la gravidanza del bambino con la trisomia 21. È dura, ma è una nostra scelta. Quindi era necessario firmare un documento e sarebbe necessario tenere i due bambini fino alla nascita”, Ce lo spiegano le ex star del reality in un lungo video pubblicato sul loro canale YouTube.

Che cos’è un’interruzione medica di gravidanza?

Legale in Francia e autorizzato in Belgio Dopo 12 settimane, si può eseguire un aborto se il feto è gravemente malato o mette a rischio la madre. “Trisomia 21, anomalie e gravi infezioni fetali‘, ci dici Scuola.

Grave critica alla “messa in scena”

Mentre molti fan di Shanna Kris hanno evidenziato il coraggio della coppia nel bel mezzo del loro calvario, altri sono rimasti imbarazzati dall’aspetto del video. Su Twitter in particolare sono emersi commenti particolarmente violenti nei confronti della giovane donna. Riesci a immaginare Shanna Kris che monta il video? Le persone farebbero qualsiasi cosa per milioni di visualizzazioni‘Possiamo leggere o, “Questo è speciale. Non ci sono limiti per questi influencer.“Altri, invece, hanno ringraziato l’influencer per aver modificato la parola su questo particolare lavoro medico. Nei commenti sul suo canale Youtube, l’utente si è espressa:”Poiché l’ho vissuta, ora sento totalmente i tuoi sentimenti”. Ho un fratellino con la sindrome di Down e, anche se lo amo con tutto il cuore, capisco la tua decisione”. Pubblica commenti.