Sette persone sono rimaste ferite in un violento incidente avvenuto domenica sera a Terremont

Domenica sera alle 21:15 un impressionante incidente stradale si è verificato a Terremont (Beaumont), sulla strada per Mons, provocando 7 feriti in due veicoli.

Un golf registrato in Francia, con tre persone e un cane a bordo, proveniva da Erquelinnes, verso Beaumont, quando ha deviato a sinistra in Rue de France. Un’Audi in arrivo si è interrotta. In questa Audi, 5 persone: una coppia, due bambini e una nonna.

L’Audi ha colpito la poppa del golf posteriore destra. Dopo l’urto, il golfista è stato sbalzato su un ponte, espellendo il cane dall’abitacolo – fuggito attraverso i campi – ferendo gravemente due passeggeri. Il conducente dell’Audi ha quindi perso il controllo e si è schiantato contro un platano riportando gravi ferite, ferendo gravemente un giovane adolescente e ferendo gravemente gli altri quattro passeggeri.

Sono intervenuti una trentina di soccorritori: sul sito sono state inviate sette ambulanze di Beaumont, Twain, Charleroi, Chemay e La Louvier e il vettore privato R’Med, oltre a squadre di soccorso, segnaletica e pulizia stradale dei vigili del fuoco di Beaumont e Dey. Twen. Su ordine del comandante di distretto Berart, del maggiore Dames e del tenente sindaco, i servizi di emergenza si sono presi cura dei feriti. L’ultima vittima è stata evacuata poco prima delle 23.

Durante questo periodo, diverse squadre di diversi distretti di polizia si sono occupate di allestire shunt su questa arteria molto affollata. Il distretto di Botha si è occupato del rapporto sull’incidente. Un riparatore di ACF Motors è stato incaricato di rimuovere i due veicoli dopo aver lasciato i servizi di emergenza, entrambi esauriti.