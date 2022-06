Il mondo delle criptovalute è esposto a un nuovo scandalo

La piattaforma di prestito Celsius ha temporaneamente sospeso le funzionalità di prelievo, trasferimento e cambio.

“A causa delle gravi condizioni di mercato, annunciamo oggi che Celsius cesserà tutti i prelievi, gli scambi e i trasferimenti tra conti. Stiamo intraprendendo questa azione oggi per mettere Celsius in una posizione migliore per soddisfare alla fine i nostri impegni di ritiro”. Eccola qui Ultimo annuncio Dalla piattaforma di prestito percentile.

Indebolito da un calo dei prezzi delle criptovalute, il grado è stato accusato di camuffare una crisi di liquidità. Un duro colpo per questa piattaforma che conta 1,7 milioni di clienti e richiede circa 12 miliardi di dollari di asset in gestione.

Transazioni vietate

Lanciato a giugno 2018, Celsius è uno scambio per l’acquisto e la rivendita di risorse digitali. Di recente ha sospeso l’accesso ai prelievi per i propri clienti. Ora non possono più ritirare i loro soldi e anche i cambi e i trasferimenti di denaro sono stati interrotti.

Oggi, il timore principale per i clienti Centennial che vogliono indietro i loro soldi è che l’azienda non disponga di liquidità sufficiente.

Speranze e un ciclo crollato

“Comprendiamo che questa è una notizia difficile, ma riteniamo che la nostra decisione di interrompere prelievi, scambi e trasferimenti tra conti sia la misura più responsabile che possiamo adottare per proteggere la nostra comunità”.Giustifica il comunicato stampa. Vuole essere rassicurato, aggiunge il testo, “Il nostro obiettivo finale è stabilizzare la liquidità e ripristinare prelievi, scambi e trasferimenti tra conti il ​​più rapidamente possibile”..

Anche se c’è speranza, per ora i numeri non seguono questo slancio di positività. Dall’annuncio, il prezzo del token CEL legato a Celsius è crollato del 75%. È passato da $ 0,365 a $ 0,09 in 20 minuti. Attualmente, CEL ha un prezzo di $ 0,18.

Di fronte a questa curva, Nexos, il principale concorrente di Celsius nel settore dei prestiti, si è affrettato a rassicurare i suoi utenti di Twitter. La piattaforma assicura nel suo messaggio che i suoi asset stanno andando bene ed è sufficiente anche acquistare asset di livello percentuale.

Ecosistema finanziario decentralizzato debole

Da parte sua, Bitcoin ha perso il 9% del suo valore e ora è di circa $ 25.000. Ether ha perso l’11% del suo valore e viene scambiato intorno a $ 1.300. Nel contesto dell’ecosistema delle criptovalute indebolito dal crollo dell’ecosistema Terra, il ritardo nella data della fusione di Ethereum non fa che aumentare le tensioni. La fusione in questione riguarda il passaggio da Ethereum a Ethereum 2.0. In altre parole, da un sistema noto come “Proof of Work” (Pow, “Proof of Work” in francese) a un sistema “Proof of Stake” (PoS, “Proof of Stake” in francese).

Il principale vantaggio di Proof of Work è quello di fornire una grande sicurezza. Il suo principale svantaggio è che consuma molta energia. A differenza di PoW, PoS non richiede la risoluzione di calcoli prima che venga creato un nuovo blocco e quindi richiede un consumo energetico molto inferiore.

