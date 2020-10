Servalli vara la nuova giunta: ecco tutte le deleghe

Lorena Iuliano new entry dell’esecutivo, fuori Giovanna Minieri. Resta vacante la delega al bilancio.

Cava de’ Tirreni. Non sarà detta l’ultima parola finché domani mattina Servalli non annuncerà la nuova Giunta, ma da quanto siamo riusciti a intercettare tra i corridoi di Palazzo di Città pare proprio che l’assetto del nuovo esecutivo debba essere il seguente:

Nunzio Senatore (Pd) – Vicesindaco – Manutenzione, Opera pubbliche, Ambiente;

Annetta Altobello (Pd) – Politiche sociali;

Lorena Iuliano (Pd) – Politiche giovanili, Istruzione, Beni comuni;

Giovanni Del Vecchio (Unione Popolare) – Attività produttive;

Antonella Garofalo (Psi) – Sicurezza, Polizia locale, Viabilità, Trasporti;

Armando Lamberti (Cava ci appartiene) – Cultura, Sanità, Fondi europei.

La new entry

Da quanto si apprende, il sindaco Vincenzo Servalli ha cercato di accontentare un po’ tutte le liste che lo hanno sostenuto – senza nemmeno rinunciare a figure che ritiene preziose (sebbene non abbiano superato l’esame delle urne) – riconfermando, quindi, in larga parte l’esecutivo uscente e provvedendo, piuttosto, a una ridistribuzione delle deleghe. Una ridistribuzione dovuta all’ingresso in giunta dell’ex presidente del consiglio Lorena Iuliano. In virtù dell’esito elettorale, infatti, alla Iuliano saranno affidate le deleghe al’Istruzione, alle Politiche giovanili e ai Beni comuni. Ad Annetta Altobello andranno, invece, a quanto si vocifera, le Politiche sociali.

Le riconferme

Blindato lo scranno da assessore alle Opere pubbliche e all’Ambiente per Nunzio Senatore che, in virtù dell’ampio consenso elettorale, sarà nominato anche vicesindaco. Nuova delega, invece, per Giovanni Del Vecchio per il quale sembra sia stata destinata la delega alle Attività Produttive.

Ad Antonella Garofalo, che rinuncia alle politiche sociali, saranno, invece affidate le deleghe alla Sicurezza e Polizia locale,(prima volta per una donna), e Viabilità, oltre a quella che già deteneva ai Trasporti. Per il professore Armando Lamberti, invece, confermate le deleghe alla Cultura e alla Sanità, a cui si aggiunge la delega ai Fondi europei.

Gli esclusi

Fuori dalla giunta, quindi, sicuramente l’assessore Giovanna Minieri – delegata all’Urbanistica – che nel corso della precedente consiliatura ha portato a termine il lavoro in merito al PUC per il quale era stata nominata. Resta vacante la delega al bilancio: l’ex assessore Adolfo Salsano sembra essere in lizza per l’incarico di presidente del consiglio e – in virtù di ciò e in attesa dell’insediamento dei consiglieri previsto per fine mese – Servalli sembra aver preferito, per ora, varare una giunta monca, a sei assessori al posto di sette.