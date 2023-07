Anne Claire Coudray deve avere questo atteggiamento per continuare a diffondere la sua parola! – Tuxboard

Come giornalista rispettata nel suo campo, Anne-Claire Coudray dovrebbe essere esemplare su TF1!

Per dare il buon esempio, Anne Claire Coudray deve mantenere un buon comportamento in onda, ma anche dopo il suo giornale. Spiega che questo Non è sempre chiaro !

Anne Claire Coudray: una donna perfetta!

È il minimo che possiamo dire! Anne Claire Coudray Non scherzare mai. Questo è anche il motivo per cui è così apprezzato nella comunità.

La TF1 continua a rinnovare il contratto perché è ancora seria e sa dare il buon esempio. Non è sempre facile, ha spiegato Anne Claire Coudray. Infatti, il presentatore ha confermato a Télé 7 jours che il fatto dell’incarnazione JT del TF1 Include molte cose...

Ad esempio, ha l’obbligo di essere puntuale per evitarlo Invio tardivo del giornale. Altrimenti, Anne Claire Coudray è libera di scegliere cosa vuole fare! “No, il nostro unico obbligo come conduttrice è quello di andare in onda in orario. Beh, è ​​vero che ho smesso di andare in moto ed evito di andare a sciare in inverno…”

“Ma vedi, nessuno mi ha proibito di fare paracadutismo… Evitiamo tutti di prendere l’ascensore prima del telegiornale, per non inciamparci all’ultimo minuto. Altrimenti, scelgo i miei vestiti.”

Tuttavia, Anne-Claire Coudray ammette che deve farlo Dai il buon esempio. Dovrebbe sempre esprimersi in modo appropriato e adottare un ottimo linguaggio del corpo.

“Ciò che è vero è che aderisco tipicamente, a un certo tipo di classicismo verbale e fisico, ma è in linea con la missione dei media”. Una cosa è certaE Anne Claire Coudray è incinta per mantenere i loro valori su TF1 !

Altri progetti in arrivo?

Anne Claire Coudray è contenta di poterlo fare Difendere i valori repubblicani. “Quando ho iniziato, pensavo che sarebbe stato più complicato, ma come penso, più invecchio, meno sono convinto. »

E ha ragione, in un certo senso, più invecchi e più ti dici che la verità è più complessa di quanto pensavi da giovane. La professione di giornalista ha questa straordinaria virtù di dimostrare che tutto è accurato. Che niente è bianco o nero. Ciò che lascio risplendere sono i valori che rappresento.

Poi ho parlato dei bellissimi valori repubblicani. quelli che vivono insieme. prima di aggiungere: “Valori che nessuno può sfidarmi… che spero siano comuni a tutti gli spettatori che ci guardano. C’è una cosa per cui combatto, ed è il diritto di voto. Con Gilles Bouleau, ci permettiamo di fare qualcosa su -riforme aeree durante il periodo elettorale.

Dopo il giornale, Anne-Claire Coudray ha altri progetti… sappiate che è molto appassionata di cinema. Inoltre, è sulla locandina del film Teenage Years delle Tartarughe Ninja. SÌ! Pertanto, è lei che si occupa del doppiaggio di uno dei personaggi principali. Che sorpresa non è vero!

Anne Claire Coudray Andiamo finalmente! All’interno del cast troviamo anche Audrey Lamy e Gerard Darmon. Per apprezzare la voce di Anne Claire Coudray, sarebbe essenziale Aspetta fino al 9 agosto.

Una cosa è certa, la giornalista Anne Claire Coudray può sorprenderti sotto questo nuovo cappello. Quindi questo significa che smetterà molto presto di fare il telegiornale delle 13:00? Quindi è un problema da seguire!