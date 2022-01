Sengled offre una lampadina connessa dedicata alla salute

Il produttore di illuminazione connessa Sengled ha una dichiarazione Una lampadina pensata per… monitorare la tua salute. Il brand ha approfittato del CES 2022 per presentare il suo curioso prodotto, in cui è presente un dual chip Wi-Fi e Bluetooth oltre che ” Tecnologia radar integrata per il monitoraggio della salute “. Tra le sue funzioni, Sengled cita il monitoraggio del sonno e alcuni dati biometrici come la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e altri”. segni vitali Senza ulteriori dettagli.

Come funziona? Il produttore rimane segreto sui dettagli per ora. Tuttavia, specifica che più lampadine possono essere collegate in una rete per rilevare meglio il comportamento umano. Sengled spiega che il suo prodotto può, ad esempio, prevenire le emergenze quando rileva cadute. Grazie al chip Wi-Fi e Bluetooth, non è necessario un hub per utilizzarlo.

Il marchio rileva che ” Porta l’illuminazione intelligente in un territorio inesplorato Con questo prodotto ancora in fase di sviluppo. Se l’idea è assurda, può essere molto pratica perché è un modo non intrusivo e segreto per monitorare la propria salute, anche se è comprensibile che il concetto possa spaventare più di uno. Il lancio della lampada è previsto per la fine del 2022.