Questo martello molecolare potrebbe essere una soluzione contro il cancro

Salute – Contro il cancro E se non dovessimo usare i martelli pneumatici? Non quello a cui stai pensando, ovviamente, ma la versione molecolare. Ad ogni modo, questo è ciò che suggerisce un nuovo studio pubblicato il 19 dicembre sulla rivista natura. I ricercatori si sono armati di questi strumenti microscopici per penetrare nelle cellule tumorali e quindi distruggerle.

È stato un successo, poiché i ricercatori sono riusciti a eliminare il 99% delle cellule tumorali utilizzando questa nuova tecnologia. Concretamente, si tratta dell'utilizzo della molecola aminocianina, un colorante fluorescente sintetico comunemente utilizzato nell'imaging medico e noto per la sua efficacia nel legarsi all'esterno delle cellule.

Questa volta, questa molecola è stata utilizzata in modo diverso. È stato stimolato dalla luce del vicino infrarosso e ha iniziato a vibrare, consentendo la rottura delle membrane delle cellule tumorali. Allo stesso modo in cui alcuni supereroi come Flash iniziano a scuotere parte del corpo per rompere una finestra.

Macchina molecolare migliorata

La scoperta fa parte di un nuovo tipo di soluzione per combattere il cancro: le macchine molecolari. “Si tratta di una generazione completamente nuova di macchine molecolari che chiamiamo martelli pneumatici molecolari.”“, specifica James Tur, chimico della Rice University.

Un martello pneumatico molecolare (blu) è attaccato alla parete della cellula tumorale. Quando stimolati dalla luce infrarossa, vibrano vigorosamente, provocando l'apertura della membrana cellulare. (Cicerone Ayala-Orozco/Università del Riso)

Questi nuovi martelli molecolari esistono, spiega “Un milione di volte più veloce nel movimento meccanico rispetto ai vecchi motori Verenga [ndlr : un autre type de moteur moléculaire ]Possono essere attivati ​​utilizzando la luce del vicino infrarosso invece della luce visibile.. Questa luce rossa ha un grande vantaggio, poiché può penetrare nel corpo molto più in profondità della luce visibile, raggiungendo organi o ossa senza danneggiare i tessuti.

È abbastanza pratico, perché questi martelli pneumatici possono curare il cancro anche nelle ossa e in alcuni organi, senza bisogno di un intervento chirurgico. Durante lo studio, i ricercatori hanno testato martelli pneumatici molecolari su topi affetti da melanoma. La metà degli animali ha visto scomparire il cancro.

Una soluzione contro l’adattamento al cancro

“Questo studio esamina un altro modo per trattare il cancro utilizzando forze meccaniche a livello molecolare. Ciò che deve essere sottolineato è che abbiamo scoperto un'altra spiegazione di come funzionano queste molecole”.dichiara Cicerone Ayala Orozco, anche lui chimico in Università del Riso.

Se questo è solo l’inizio, gli scienziati considerano questa scoperta molto promettente. Infatti, questo tipo di trattamento biomeccanico (utilizzando una macchina molecolare) impedisce alle cellule tumorali di adattarsi e trovare una soluzione. Una volta avvenuta la remissione, il cancro non può ripresentarsi.

