Durante il talk show di Vladimir Soloviev, sul canale statale russo Russia-1, Margarita Simonyan, capo di un’altra televisione di stato, ha rivelato le preoccupazioni di alcuni leader russi.

Ha anche parlato dei bombardamenti russi in Ucraina. “Loro (ndr: parlando di ucraini) si stanno preparando a impadronirsi della Crimea. Quindi facciamo l’unica cosa che possiamo fare in questa situazione: bombardarli. Bombardiamo la loro infrastruttura. Un’infrastruttura che li aiuta a combattere e uccidere la nostra gente in aree che ora sono nostre. La Russia non bombarda per divertimento. Dio sa che non lo volevamo. Nessuno lo vuole. E so che il nostro governo non voleva neanche questo”.come dici.

Successivamente, il capo della TV ha rivelato che alcune persone nelle più alte sfere di influenza della Russia avevano sempre più paura che la Russia stesse perdendo la guerra e che sarebbero state processate per crimini di guerra dal Tribunale penale internazionale dell’Aia.

Non le piacevano queste parole. “Purtroppo conosco molte persone che la pensano così. Comprese le persone di rango più alto. Hanno paura e non osano dire le cose chiaramente per paura di quello che la gente potrebbe pensare (ndr: alla Corte Penale Internazionale dell’Aia). Sputo su quello che pensano lì. Le persone che temono L’Aia dovrebbero piuttosto temere la perdita della guerra, l’umiliazione e il tradimento del proprio popolo. Se perdiamo, L’Aia inseguirà uno spazzino che spazza i ciottoli dietro il Cremlino. Sarebbe un disastro per il nostro Paese. Questa non è un’opzione. Non dobbiamo perdere la guerra”, sospeso.

Prima di concludere con una minaccia: “Non ci sarà nessun tribunale all’Aia se perdiamo. Non ci sarà più niente. Il mondo si ridurrà in cenere”.